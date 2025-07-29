Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanını Kabul Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanını Kabul Etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Halid Ahmet Şakşak'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmeye dair bilgiler Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Halid Ahmet Şakşak'ı Ankara'da kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Libya Sayıştay Başkanı Halid Ahmet Şakşak'ı Ankara'da kabul ettiği kaydedildi. Görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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