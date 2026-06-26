Türkiye'den Venezuela'ya Deprem Yardımı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Venezuela'da yaşanan depremlere ilişkin, "Türkiye, bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Venezuela'da yaşanan depremlere ilişkin, " Türkiye, bu trajik zamanda Venezuela'nın yanındadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu konuda her türlü yardımın yapılması için gerekli talimatı vermiştir. İlgili kurumlarımız gerekli hazırlıklarını yapıp Venezuela'ya hareket etmiştir" dedi. - OTTAWA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı