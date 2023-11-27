Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Barselona'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü" denildi.