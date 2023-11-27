Üye Girişi
Haberler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ile Görüştü

Son Güncelleme:
Politika Haberleri
Abone Ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya'da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, Barselona'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı İspanya İtalya Uluslararası İlişkiler Politika Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title