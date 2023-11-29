Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Dönem Başkanı Vang Yi ile görüştü. Fidan, İsrail-Filistin çatışmasını durdurma ve kalıcı barışı sağlama amacıyla New York'a gitti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle BMGK Dönem Başkanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve New York'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Başkanı Vang Yi ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İsrail-Filistin çatışmasını durdurmaya ve kalıcı barışı sağlamaya yönelik temaslarda bulunmak üzere New York'a gitti.

Fidan, Temas Grubu üyelerinin dışişleri bakanlarıyla, Çin Dışişleri Bakanı da olan BMGK Dönem Başkanı Dışişleri Bakanı Vang ile görüştü.