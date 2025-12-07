Dışişleri Bakanı Fidan, Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da düzenlenen 23. Doha Forumu'nda Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile görüştü. Fidan, forum çerçevesinde ayrıca Somali ve Suriye'den de bazı yetkililerle temaslarda bulundu.
Fidan. Doha temasları çerçevesinde bugün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve Suriye Dışişleri Bakanı Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya gelmişti. - DOHA
