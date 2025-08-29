Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze Açıklamaları: 'Havadan Yardım Kozmetik Bir Operasyondur'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye ilişkin, "Şu anda havadan yardım atma meselesi kozmetik bir operasyondur. Buna rağmen bir insana bir gram gıda gitse bile biz bunun için mutmain olacağımızdan buna da varız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırıları ve bölgedeki insani kriz nedeniyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un başkanlığında olağanüstü toplandı. Gehel kurulda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Filistin'e gerekli yardımları yapmadığı konusunda eleştirilerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e cevap verdi. Bakan Fidan, karadan yardımların yapıldığını ancak havadan yardımların hem tehlikeli olduğunu hem de hava yardımı yapılması için Ürdün'ün koordinasyon oluşturması gerektiğini söyledi.

"Afad ve Kızılay gece gündüz çalışıyor"

AK Parti hükümetinin Gazze'ye yardım göndermeye isteksiz olduğu iddialarına cevap veren Bakan Fidan, "Şimdi iki tane husus var bu konuyla ilgili. Biliyorsunuz bizim en fazla hassas olduğumuz konu ve en iyi olduğumuz konu Filistinlilere yardım götürme meselesi. Dünyanın en iyi yardım kuruluşları bizde. AFAD ve Kızılay gece gündüz çalışıyor. Mısır'la iş birliği içerisinde bunu götürüyoruz. Fakat Gazze'deki savaş koşullarının ortaya çıkardığı durumlar içeriye yardım malzemesinin girmesini sağlamada bir numaralı konu. İkincisi biz bu kadar yardımı karadan, denizden götürüyoruz. Bu konuda ortada iki tane husus var, onu söylemek istiyorum. Bu konu bizim gündemimize geldi. Biz Ürdün'le bu konuda koordinasyonda bulunduk. Her ne kadar havadan yardım atma meselesinin İsrail'in uluslararası baskı altında kendisine yönelik bir kozmetik faaliyet olduğunu bilmemize rağmen fakat yine de yardım yardımdır. Bir gram yardım olsa da yardımdır. Teknik yardım örgütlerinin, uluslararası teknik yardım örgütlerinin hepsinin de itirazına rağmen havadan yardım etme. Bakın bugün The Guardian açın okuyun. 14 yaşındaki Muhammed Eid kargonun altında ezildi. Bütün yardım örgütleri, uluslararası profesyonel yardım örgütleri havadan yardım atılmasının ölüme sebep olduğunu ve kesinlikle yerini bulmadığını söylüyor. Buna rağmen Cumhurbaşkanımıza durumu arz ettik. Cumhurbaşkanımız bu konuda bize yapılması konusunda onay verdi" ifadelerini kullandı.

"Şu anda havadan yardım atma meselesi kozmetik bir operasyondur"

Ürdün'ün koordinasyon sağlaması durumunda hava yardımının tehlikeli olmasına rağmen yapılacağını söyleyen Fidan, "Silahlı kuvvetlerimiz uçaklar Ürdün hava sahası, Ürdünlüler rıza göstermediği sürece gitme şansımız yok. Ürdünlere birkaç defa dedik, biz buraya gelelim. Ne uçak istiyorsanız vermeye hazırız. Muhtemelen onlar İsrail ile bu meseleyi çözemediler. İsrail de koordinasyonunu iyi yapmış ülkeleri, Ürdünlüler izin veriyorlar, alıyorlar, götürüyorlar. Neye ihtiyacınız var dedik başka? Dediler ki 'Bizim havadan kargo atmaya, yatan paraşüte ihtiyacımız var' dediler. Silahlı kuvvetler bunları hemen gönderdi. Uçaklarımız hazır. Hava sahasının açılmasıyla ilgili Ürdün bir koordinasyonda bize onay verdiği an biz gidecek durumdayız. Problem değil. Her ne kadar bunun tekrar altını çiziyorum sayın vekillerim. Bu konu şu anda havadan yardım atma meselesi kozmetik bir operasyondur. Buna rağmen bir insana bir gram gıda gitse bile biz bunun için mutmain olacağımızdan buna da varız dedik. Uluslararası yardım kuruluşları buna da karşılar ama biz buna rağmen tamam diyoruz. Ama bu konuda kozmetik olarak faaliyet gösteren diğer ülkelerin koordinasyonu bizi içermiyor. Ben onu söylemek istedim" diye konuştu. - ANKARA