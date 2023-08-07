Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçiler Konferansı öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı öncesi Türk büyükelçilerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyarette Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Konferansın teması 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız' olarak belirlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 14. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreni öncesi, dünyanın dört bir yanından gelen Türk büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Fidan'a, bakan yardımcıları Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Büyükelçi Burak Akçapar, Yasin Ekrem Serim ve Büyükelçi Ahmet Yıldız ile çok sayıda büyükelçi eşlik etti.

Bakan Fidan ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir'in merdivenlerinde büyükelçilerle fotoğraf çektirmesinin ardından Fidan, Anıtkabir özel defterine şunları yazdı:

"Büyük Atatürk, 14. Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle büyükelçilerimizle birlikte huzurunuzda olmaktan şeref duyuyoruz. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti, çizdiğiniz hedefler doğrultusunda azim ve kararlılıkla hiç durmadan yürümekte, bıraktığınız mirası her geçen gün daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle atmaktadır. Diplomasimiz, bu kutlu yürüyüşün önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir. Bakanlığımız, 260 dış temsilciliğiyle, şanlı bayrağımızı dünyanın her köşesinde eşsiz bir gururla dalgalandırmaktadır.

İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyet'imizin 100. yıl dönümüne denk gelen bu yılki Büyükelçiler Konferansı'mızın teması, 'Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız'dır. Bu konferansa kökleri beş asrı aşan tarihi bir mirasa dayanan diplomasimizin, Cumhuriyet'imizin yeni yüzyılında ülkemizin barışı, istikrarı, refahı ve güvenliğine yapacağı katkıları bütüncül bir anlayışla değerlendireceğiz. 'Yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesi rehberliğinde milli menfaatlerimiz ve hedeflerimiz doğrultusunda, milletimizi güvenli ve müreffeh bir geleceğe taşıma ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla hayata geçirme konusunda kararlıyız.

Bu çerçevede 'Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.' vecizenizden de aldığımız ilhamla, milli değerlerimize ve kapasitemize dayanan, bağımsız, akla ve insani değerlere bağlı, ileri görüşlü, etkin ve tesirli bir dış politika izlemeyi sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle her daim kalplerimizde yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

14. Büyükelçiler Konferansı

Türkiye'nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerinin katılımıyla 2008'den bu yana yapılan Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü, bu yıl 5-9 Ağustos'ta Ankara'da düzenleniyor.

Gelişmelerin ele alındığı, küresel eğilimlerin değerlendirildiği, güncel sınama ve fırsatların görüşüldüğü Büyükelçiler Konferası'nın bu yılki teması "Türkiye Yüzyılı'nda Dış Politikamız" olarak belirlendi.

14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından kabul edilecek.