Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Bakü'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan temaslarını sürdürüyor. Fidan, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan Dışişleri Bakanları 9. Toplantısı'na katılmak üzere geldiği başkent Bakü'de Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos ile bir araya geldi. - BAKÜ