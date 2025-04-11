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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ortadoğu Barış Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Ortadoğu Barış Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da düzenlenen 'İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış' toplantısına katıldı. Toplantıya Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları da iştirak etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da "İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı"na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İki Devletli Çözüm ve Ortadoğu'da Kalıcı Barış Antalya Bakanlar Toplantısı"na katıldı. Antalya'da bir otelde düzelenen toplantıya Suudi Arabistan, Filistin, Bahreyn, Endonezya, Katar, Mısır ve Ürdün dışişleri bakanları da iştirak etti. Toplantının ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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