Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu ve FETÖ ile mücadeleyi vurguladı.
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları toplantısı için Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Cakarta Büyükelçiliği'nde bugün düzenlenen 15 Temmuz Anma Töreni'nde konuştu.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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