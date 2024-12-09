Suriye'de bundan sonra ne olacak? Bakan Fidan'dan Esad sonrası için dikkat çeken mesaj

15. Büyükelçilik Konferansı'nın açılışında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesi ve muhaliflerin yönetimi ele geçirmesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Dün Suriye'de yaşanan gelişmeler bizlere umut ışığı olmuştur. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası aktörlerin Suriye halkına el uzatıp kapsayıcı bir yönetimin oluşmasına destek vermesini bekliyoruz.

"REJİM, HALKIYLA BARIŞMA YOLUNA GİTMEDİ"

Suriye'de kalıcı çözüm, barış ve istikrarının ancak ulusal uzlaşı ile sağlanabileceğini en başından beri söylemekteydik. Ancak bütün gayretlerimize ve kendisine tanınan fırsatlara rağmen rejim, halkıyla barışma yoluna gitmedi.

"SURİYE'DE YENİ DÖNEM BAŞLAMIŞTIR"

Bilhassa rejimin Cumhurbaşkanımızın yaklaşan süreci öngörerek yaptığı çağrılara yanıt vermemesi ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaran gelişmelerin yaşanmasına neden oldu. Gelinen noktada Suriye'de yeni bir dönem başlamıştır. Artık ileriye odaklanmak gerekmektedir. Bundan sonraki süreçte farklı etnik ve dini grupların kapsayıcı bir yönetim içerisinde yaşadığı bir Suriye'yi arzu ediyoruz.

"GEREKEN DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Komşularıyla iyi ilişkilere sahip olacak, bölgesine barış ve istikrar katacak yeni bir Suriye görmek istiyoruz. Bunun için gereken desteği vermeye hazırız. Bu amaçla bölgesel aktörler başta olmak üzere tüm taraflarla gerekli diyaloğu ve eşgüdümü sürdürmekteyiz. Türkiye, bundan sonra da Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, refah, güvenlik ve istikrarının sağlanması için üzerine düşen her türlü sorumluluğu üstlenmeye devam edecektir.

"ÜLKENİN YENİDEN İMARI İÇİN..."

Suriyelilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşlerinin sağlanması ve ülkenin yeniden imarı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Zor günlerinde Suriyelilere el açan Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da yanlarında olacaktır. Suriye halkının da bu altın fırsatı iyi değerlendireceğine inanıyoruz."