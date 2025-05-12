Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi. Fidan ve Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde bakanlıkta ikili görüşme gerçekleştirdi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika