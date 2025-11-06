Haberler

Dışişleri Bakanı Fidan, Nefret Suçlarıyla Mücadele Vurgusu Yaptı

Güncelleme:
Başkonsoloslar Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yurt dışında yaşanan ırkçılık ve nefret suçlarıyla mücadele etmenin sadece hukuki değil, aynı zamanda ahlaki bir görev olduğunu ifade etti. Konferansta konsoloslukların dış politikada daha etkin rol alması ve Türk vatandaşlarına sunulan hizmetlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Başkonsoloslar Konferansı'nın açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "2023 yılından itibaren 750'yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içeren saldırı kayıtlara geçmiş durumda. Nefret suçlarıyla mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir" dedi.

Bu yıl ilk kez "Dış Politika Vizyonumuzda Başkonsolosluklarımız" teması ile Ankara'da 6-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen konferansta başkonsoloslara hitap eden Bakan Fidan, konferans kapsamında dış politikanın farklı alanlarında başkonsoloslukların çalışmalarından daha etkin yararlanma imkanlarını ve ilgili kurum kuruluşlar ile eş güdüm halinde ileri döneme ilişkin ortak bir strateji oluşturmasının ve bir yol haritası belirlenmesinin ele alınacağını kaydetti.

"99 başkonsolosluğumuzla en geniş konsolosluk ağı olan ülkeyiz"

Dışişleri Bakanlığının kurumsal işleyişinin iyileştirilmesi asli gündem maddelerinin arasında yer aldığını belirten Fidan, "Teşkilat yapımıza gerçekleştirdiğimiz değişikliklerle bakanlığımız dış politika konularına 360 derece bakış açısıyla yaklaşan bir bakış açısına kavuştu. Yurt dışı teşkilatımız giderek büyümekte. 263 temsilciliğimizle dünyada 3. en büyük diplomatik temsil sahibiyiz. 264. temsilciliğimizi de açma aşamasındayız. 99 başkonsolosluğumuzla en geniş konsolosluk ağı olan ülkeyiz, 2 bine yakın personelimizle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza kuvvetli bir kadro ile hizmet vermekteyiz. Hukuk danışmanlarımız ve bağlı ateşelerimiz dahil edildiğinde bu sayı daha da artmakta. Yurt dışında Türk toplumuna sunduğumuz hizmetler dış politikamızın önemli bir boyutunu oluşturmakta" ifadelerini kullandı.

Başkonsoloslukların, günlük bazda en kritik işlerden birini yaptığına dikkati çeken Bakan Fidan, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile hem Dışişleri Bakanlığı hem de diğer devlet kurumları arasında köprü olduğunu söyledi.

"Başkonsolosluklarda yapılan işleri oldukça kritik görüyoruz"

Nicelik ve nitelik bakımından Türk temsilciliklerinin hizmet kalitesinin artırılmasına önem verildiğini dile getiren Bakan Fidan, "2024 yılında yapılan bir ölçümde yıllık sadece 147 bin olan yurt dışı işlem sayımız bugün itibariyle 3 milyonun üzerinde seyretmekte. Vatandaşlarına en fazla sayıda ve çeşitlilikte konsolosluk hizmeti sunan başlıca ülkeler arasındayız. 9 binin üzerinde ve çeşitlilikte 70'in üzerinde de farklı konuda hizmet var. Yurt dışında vatandaşlarımızla doğrudan temasımız konsolosluk hizmetleriyle gerçekleşmekte. Bu bakımdan başkonsolosluklarda yapılan işleri oldukça kritik görüyoruz. Bakanlığımızın teknolojik gelişmeleri yakalamasına da önem atfediyoruz" şeklinde konuştu.

"2023 yılında Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimlerde 73 ülkedeki 151 temsilciliğimizde 2 milyona yakın vatandaşımız oy kullandı"

Çevrimiçi ortamda sunulabilecek konsolosluk hizmetlerine erişim ve bu hizmetlerin teknik altyapılarının oluşturulması bağlamında büyük mesafe kat edildiğini aktaran Bakan Fidan, "e-Devlet ve e-Tebligat uygulamalarımız bakımından dünyada ilk sıralardayız. Çevrimiçi sunulacak hizmetler konusunda önümüzdeki dönemde de çalışacağız. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ülkemizle ilişkilerini güçlendirmek için 2014 yılından bu yana uygulamaya koyduğumuz yurt dışında seçim sandıkları açılması da büyük başarıyla gerçekleştirdiğiniz hizmetlerimiz arasında yer almakta. Son olarak 2023 yılında Cumhurbaşkanı Seçimi ve Genel Seçimlerde 73 ülkedeki 151 temsilciliğimiz ve ilave 16 şehirde 2 milyona yakın vatandaşımız oy kullandı. Bu konuda başkonsolosluklarımız önemli bir rol üstlendi" dedi.

Türkiye'nin konsolosluk himayesi kavramını en geniş şekliyle yorumlayan ülkelerin başında geldiğini belirten Fidan, "Konsolosluk çağrı merkezimiz de bu bağlamda önemli bir işlev görmekte. Kuruluşundan bu yana geçen 15 yıl içerisinde doğal afetler, savaş ve kriz dönemleriyle tahliyelerde vatandaşlarımızın ana başvuru merkezi haline gelen çağrı merkezi 7 gün 24 saat esasında, 9 dilde, günlük 2 binden fazla çağrıya yanıt vermekte. İlgili kurumlarımızın vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarında bakanlığımızca doğru yönlendirilmeleri ve bakanlığımızla eş güdüm içinde ilerlemeleri son derece önemli" ifadelerine yer verdi.

"Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmeniz önem taşımakta"

Türk vatandaşlarının bulunduğu ülkelerde ekonomi, akademi başta olmak üzere her alanda temsil edilmelerine yönelik çalışmaların başkonsoloslukların başlıca görevleri arasında yer aldığını hatırlatan Bakan Fidan, "Başkonsoloslarımız olarak görev bölgelerinizdeki Türk toplumunun birlik ve beraberliğini güçlendirmeniz birleştirici bir rol oynamanız önem taşımakta. Bunu yaparken devletimizin desteğini her daim hissettirmelisiniz" dedi.

"Nefret suçlarıyla mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir"

Irkçılık ve İslamofobi başta olmak üzere her türlü nefret suçunda Türk vatandaşlarının güvenliğini savunmak Türkiye'nin misyon şeflerinin görevi olduğunu vurgulayan Fidan, "Yurt dışında, özellikle batıda camilere, evlere, iş yerlerine, inanışımıza, kutsal kitabımıza ve vatandaşlarımıza yönelik saldırılar neredeyse her gün vuku bulmakta. 2023 yılından itibaren 750'yi aşkın ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı içeren saldırı kayıtlara geçmiş durumda. Nefret suçlarıyla mücadelemiz yalnızca siyasi ve hukuki değil, aynı zamanda ahlaki vazifemizdir. Yaşadıkları her yerde vatandaşlarımızın saygınlığını ve güvenliğini savunmak asli görevimizdir" diye konuştu. - ANKARA

