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Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'e yönelik tedbir kararları alındı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de insanlık dışı saldırılarına devam ederek binlerce sivili katleden İsrail'e yönelik bir dizi tedbir kararı alındığını duyurdu.

Bakan Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"İsrail'in, Gazzelilere yardım ulaştırma girişimimizi engellemesinin bahanesi olamaz. Bu durum karşısında İsrail'e yönelik bir dizi yeni tedbir almayı kararlaştırdık.

İsrail ateşkes ilan edene ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşmasına izin verene kadar bu tedbirlerimiz devam edecektir."

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 207 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Hakan Fidan İsrail Gündem Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (4)

Bozkurt:

Yok yok devam edin ticarete ondan sonra oylarımız neden düştü diye kamuoyu yoklaması yapın

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6
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Murat ÇAMUR:

HE HE TABİ TABİ MİLLET KIRILDIKTAN SONRA SAVAŞ BAŞLADI BAŞLAYALI AYNI LAKIRDI.

26
2
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Nurullah Aydın:

Reisin varisi geleceğin CUMHURBAŞKANI

3
11
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Sezer AYDOĞDU:

Dürüst insan olun. Ticareti tamamen durdurun. Israil ve abd ürünlerinin satışını durdurun. O zaman bir şeyler değişecek. Yoksa istediğiniz kadar konuşun nafile...

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0
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