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Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü. Görüşmede Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alınırken, Bakan Fidan, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığını, bunun asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ederken, vahşeti bitirmek için Türkiye'nin diplomatik çabaları sürüyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Hamas üyeleriyle görüştü.

BAKAN FİDAN, HAMAS ÜYELERİNİ AĞIRLADI

Ankara'daki zirvede Hamas Şura MeclisiBaşkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyeleri yer aldı. Förüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

"İSRAİL FİLİSTİN HALKINI AÇLIĞA MAHKUM ETMEK İSTİYOR"

İsrail'in Gazze'ye insani yardım girmesini engelleyerek Filistin halkını açlığa mahkum etmek istediğine dikkat çekilirken, insani yardımın bölgeye ulaştırılması için uluslararası toplumun daha yoğun çaba göstermesi gerektiği kaydedildi. Görüşmede, Filistinlileri anayurtlarından atmaya dönük çabaların kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Hamas heyetiyle görüştü

"İSRAİL'İN ADIMLARI BÖLGESEL BARIŞI TEHDİT EDEN BOYUTLARA ULAŞTI"

Batı Şeria'daki durum da Ankara'daki görüşmede ele alındı. Bakan Fidan, İsrail'in işgali kalıcı hale getirmek üzere attığı adımların bölgesel barışı tehdit eden boyutlara ulaştığının altını çizdi. Görüşmede ayrıca, Filistinli gruplar arası uzlaşı sağlama çabaları da ele alındı.

Filistinli gruplar arasında birlik sağlanmasının önemine değinen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin bu yöndeki çabalara her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.

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Kaynak: Haberler.com / Politika
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