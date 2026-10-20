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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki European Policy Centre'da hitapta bulundu

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Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki European Policy Centre'da hitapta bulundu Haber Videosunu İzle
Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'deki European Policy Centre'da hitapta bulundu
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarını sürdürüyor. Fidan, başkent Brüksel'deki European Policy Centre düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Belçika'da European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Belçika Dışişleri, Adalet ve İçişleri Bakanları Dördüncü Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Brüksel'deki European Policy Centre isimli düşünce kuruluşunda bir hitapta bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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