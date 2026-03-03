Haberler

Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler masaya yatırıldı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
