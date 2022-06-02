Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield'la ile görüştü - Haberler

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield'la ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield'la ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Görüşmede Greenfield, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtti. Bunun üzerine Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütlerinin tehdit ve saldırılarının altını çizerek Türkiye'nin buna kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini ve gereken tedbirlerin alınmasının sürdürüleceğini söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield'la ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Önal, Greenfield'a Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hatay'ı ziyaret etmekte olan Daimi Temsilci Thomas-Greenfield, Türkiye'nin Suriye'deki ihtilafa 2254 sayılı BMGK kararı temelinde, BM himayesinde ve Suriyelilerin sahipliğinde ilerletilecek siyasi süreç neticesinde kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunması yönündeki çabalarına teşekkür etmiştir" denildi.

TÜRKİYE'DEN NET MESAJ

Açıklamanın devamında, Daimi Temsilci Thomas-Greenfield'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir askeri operasyon gerçekleştirmesinden kaygı duyduklarını belirtmesi üzerine, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Önal, PKK/YPG/PYD terör örgütünün sadece Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, ulusal güvenliğimize yönelik varoluşsal bir tehdit teşkil ettiğini, Ekim 2019'da ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığımız mutabakatlardaki hükümlerin bugüne kadar yerine getirilmediğini, son dönemde bu bölgeden ülkemize yönelik terörist tehdidin daha da arttığını, güvenlik güçlerimizi, sivilleri ve sınırlarımızın içini de hedef alan bu saldırılara ve bölücü gündemin ilerletilmesine Türkiye'nin kayıtsız kalmasının beklenemeyeceğini, hayati milli güvenlik çıkarlarımızı tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğimizi vurgulamıştır" ifadelerine yer verildi.

İhlas Haber Ajansı / Politika

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