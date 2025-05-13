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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran Burkina Faso'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran Burkina Faso'ya Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 14 Mayıs'ta Burkina Faso'ya yapacağı ziyarette ikili ilişkiler ve iş birliği alanlarını görüşecek. Ziyaret çerçevesinde, Türkiye'nin Burkina Faso ile ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim ve sağlık gibi konularda işbirliğini geliştirme hedefleri vurgulanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Burkina Faso'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret çerçevesinde ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların ele alınması bekleniyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, 14 Mayıs tarihinde Burkina Faso'ya ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre söz konusu ziyarette, Türkiye ile Burkina Faso arasındaki ikili ilişkiler ve iş birliği alanları ile bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Bakan Yardımcısı Duran'ın Burkina Faso Dışişleri, Bölgesel İş Birliği ve Yurtdışı Burkinalılar Bakanı Karamoko Jean Marie Traoré'yle görüşmesi ve ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konuların kapsamlı şekilde ele alınması planlanıyor.

Ayrıca, Bakan Yardımcısı Duran'ın ziyaret vesilesiyle Burkina Faso Başbakanı Jean Emmanuel Ouedraogo tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye, Burkina Faso'yla ilişkilerinin her alanda daha ileriye taşınmasına ve çeşitlendirilmesine önem veriliyor. Bu çerçevede Türkiye, "eşit ortaklık" ve "kazan-kazan ilkeleri" temelinde, ticaret, enerji, madencilik, tarım, eğitim, sağlık gibi birçok alanda Burkina Faso'yla ilişkilerini geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye ayrıca, Burkina Faso'nun terörle mücadelesine güçlü şekilde destek vermeyi sürdürecek olup, Batı Afrika ve bilhassa Sahel bölgesinde istikrarın tesis edilmesinin bölgesel ve küresel istikrar bakımından zaruret teşkil ettiğini değerlendiriyor.

Üst düzey temasların da etkisiyle son dönemde Türkiye-Burkina Faso ilişkilerinde yakalanan ivme dikkat çekiyor. Ankara'da 2024 yılında düzenlenen "III. Karma Ekonomik Komisyon" toplantısı vesilesiyle Türkiye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Traoré, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu toplantılarına katılmıştı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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