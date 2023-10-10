Haberler

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

 - Güncelleme:

Politika Haberleri

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye-Katar ikili ilişkileri, İsrail-Filistin bağlamındaki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile Ankara'da görüştü.

Bakanlık, konuyla ilgili X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

Paylaşıma göre, Yıldız, Halifi başkanlığındaki heyetle Ankara'da bir araya geldi.

Toplantıda, Türkiye-Katar ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail- Filistin bağlamındaki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: AA / Politika

Filistin Ankara Katar Politika Haberler

title