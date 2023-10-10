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Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi ile Ankara'da görüştü. Görüşmede Türkiye-Katar ikili ilişkileri, İsrail-Filistin bağlamındaki son gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.