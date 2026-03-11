Haberler

Disiplin kuruluna sevk edilen Ramazan Kaşlı MHP'den istifa etti

Güncelleme:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partisinden istifa etti. Kaşlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bünyesinde başlatılan disiplin süreci, istifa kararıyla yeni bir boyut kazandı. MHP Genel Merkezi tarafından kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiği duyurulan 27. ve 28. Dönem Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, partideki görevlerinden ve üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"SEMİH YALÇIN'IN TALEBİYLE..."

Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, istifa kararının kişisel bir tercihten ziyade parti yönetiminin talebi doğrultusunda alındığı vurgulandı. Kaşlı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"TBMM MHP Grup Yönetim Kurulu ve parti üyeliğimden, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sn. E. Semih Yalçın'ın talebi üzerine istifa ediyorum."

"LİDERİMİZİN EMRİNDEYİM" MESAJI

İstifa metninde dikkat çeken bir diğer nokta ise Kaşlı'nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sadakat mesajı oldu. Partiden ayrılmasına rağmen siyasi çizgisini koruyacağını belirten Kaşlı, "Ölene kadar Liderimizin izinde ve emrinde olacağımın şahsımı tanıyan tanımayan herkes tarafından bilinmesini isterim." dedi.

SÜRECİN GEREKÇESİ: "DİSİPLİN VE İLKELERE UYGUNSUZLUK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, daha önce yaptığı açıklamada Kaşlı'nın "parti disiplin ve ilkelerine uygunsuz davranışları" nedeniyle ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini bildirmişti.

Aksaray Milletvekili Kaşlı, konuyla ilgili daha ayrıntılı bir açıklamanın kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bu istifayla birlikte MHP'nin milletvekili sayısı 45'e düştü.

Elif Yeşil
Haberler.com
