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Dilan Polat ve Sıla Doğu polisler eşliğinde Marmara Cezaevi'ne getirildi

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İstanbul merkezli operasyon kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında tutuklanan Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, hastanedeki kontrollerinin ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamalarıyla ifade veren Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli tutuklandı.

Dilan Polat, Silivri Marmara Cezaevi'ne getirildi

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu, ardından Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne getirildi. Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun içerisinde bulunduğu araç, polisler eşliğinde cezaevine giriş yaptı.

Dilan Polat, Silivri Marmara Cezaevi'ne getirildi

Dilan Polat, Engin Polat, Sıla Doğu ve beraberindeki tutuklu şahısların Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Dilan Polat sağlık kontrolünün ardından polis aracına bindirilirken masum olduğunu dile getirdi. Sıla Doğu ise gerçekleştirilen sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarının "Ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Hiçbir suçlamaları kabul etmiyoruz" cevabını verdi.

Dilan Polat, Silivri Marmara Cezaevi'ne getirildi

Öte yandan Dilan Polat'ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, "Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.

Dilan Polat, Silivri Marmara Cezaevi'ne getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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