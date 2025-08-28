Yerlikaya'dan Suçla Mücadele Vurgusu

1) BAKAN YERLİKAYA: SUÇTA KİBİRLENENLERİN KİBİRLERİNİ KIRACAĞIZ

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afyonkarahisar programı kapsamında gerçekleştirilen Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'na katıldı. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ile ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantının ardından basına bilgilendirme yapan Bakan Ali Yerlikaya, ağustosların Türk milletinin zafer ayı olduğunu söyledi. Bakan Yerlikaya, "954 yıl önce Malazgirt Zaferi ile bu toprakları nasıl vatan kıldıysak, 103 yıl önce de Afyon Kocatepe'de, Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, taarruza kalkan Mehmetçiklerimiz, Anadolu'ya mührümüzü vurdu. İşte o emirle, Türk milleti sadece düşmanı değil, korkuyu, umutsuzluğu ve esareti de yenmiştir" dedi.

'BU TOPRAKLARDA AYRILIĞA, FİTNEYE, İHANETE GEÇİT YOK'

Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın ordusunda Türk'üyle, Kürt'üyle, omuz omuza yürüyen milletin Kocatepe'de de tek yürek, tek bilek olarak tarih yazdığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Bizim gücümüz işte bu kardeşliktir. Aynı kıbleye yönelip, aynı bayrağın altında birleşen bir milletin yüzyılları aşan iradesidir. Bugün de biz 103 yıl önce Kocatepe'den yükselen o emri, yalnızca tarihten bir hatıra değil, yarınlara uzanan bir sorumluluk olarak taşıyoruz. Ama artık yeni bir hedefimiz var. Bu topraklarda teröre yer yok. Bu topraklarda ayrılığa, fitneye, ihanete geçit yok. Biz, terörsüz Türkiye'yi kuruyoruz. Bu hedef sadece güvenliğin değil, millet olma irademizin ta kendisidir. ve bu mücadeleyi Afyonkarahisar gibi şehitler yurdunun ruhunu taşıyarak veriyoruz" diye konuştu.

'SUÇTA KİBİRLENENLERİN KİBİRLERİNİ KIRACAĞIZ'

Afyonkarahisar'da huzuru temel alan toplantıyı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Ali Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Huzuru bir istatistik değil, milletimizin en temel hakkı olarak görüyoruz. Suçun gölgesine izin vermeyen bir güvenlik anlayışıyla, adım adım, il il Türkiye'nin huzur haritasını inşa ediyoruz. Sadece operasyonlarla değil, veriyle, analizle, öngörüyle ve bilimsel yaklaşımlarla yol alıyoruz. Çünkü biliyoruz ki güvenlik sadece müdahale değil, aynı zamanda öngörüdür. Hedefimiz nettir. Afyonkarahisar'da olduğu gibi, 81 ilimizde huzuru kalıcı kılmak. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Büyük ve Güçlü Türkiye' vizyonunu, 'Terörsüz, suçsuz, güvensizliğe yer olmayan bir Türkiye' ile taçlandırıyoruz. ve buradan açıkça söylüyorum; suçta kibirlenenlerin kibirlerini kıracağız. Türkiye'nin huzurunu bozmaya kalkanlar, karşılarında devletimizi bulacak. Hiçbir tehdit karşılıksız bırakılmayacak."

MOTOSİKLETLİ ÇETELERE ÖZEL TAKİP

Motosikletli saldırılara özellikle vurgu yapmak istediğini belirterek konuşmasını sürdüren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Motosikletle iş yeri kurşunlama, tehdit ve benzeri asayiş olaylarına karşı mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Motosikletle suça karışan çetelere karşı il il özel takip mekanizmaları kurduk. Trafik ekipleriyle asayiş ve istihbarat birimlerimiz koordineli biçimde sahada. Özellikle çocukları bu suçlara çeken kişi ya da grupları tek tek tespit edip, yakalıyoruz. 2023 yılında motosikletle intikal edilip meydana gelen olay sayısı 1735'ti. Bu olaylarda 48 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 401 kişi de yaralanmıştı. 2024 yılında olay sayısını 415'e indirdik. (yüzde 76 olay sayısı düştü) Hayatını kaybedenlerin sayısını 48'den 31'e, yaralananların sayısı ise 2 bin 401'den 242'ye düştü. 2025 yılında da olay sayısında düşüş devam ediyor. 8 ayda meydana gelen olay sayısı 183" dedi.

Bakan Ali Yerlikaya konuşmasının sonunda Afyonkarahisar'la ilgili verileri de paylaştı. Bakan Yerlikaya daha sonra kentte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.