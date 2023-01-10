Devlet Bahçeli, Sinan Ateş cinayetinde hedef gösterilen MHP'li vekile sahip çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, suikasta kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak sosyal medyada hedef gösterilen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a sahip çıktı. Bahçeli, "MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırıyor. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesi Türkiye gündeminden düşmezken, MHP ve Ülkü Ocakları'nın cinayete ilişkin sessizliği ve açıklamalarında üstü kapalı ifadeler kullanmaları dikkat çekmişti.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİYLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Ateş'in öldürülmesine sessiz kalmakla suçlanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bugünkü grup toplantısında Ankara'daki suikasta ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TEK BİR ÜLKÜDAŞIMI EZDİRMEYECEĞİM"

Özellikle sosyal medya ve bazı haber sitelerinde Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak hedef gösterilen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'a sahip çıkan Bahçeli, "Tek başıma da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Tek bir ülküdaşımı ezdirmeyeceğim. MHP'yi suç örgütleri ile ilişkilendirip Türkiye üzerinde hain projelerini uygulamaya heveslenenlerin son nefesimize kadar karşısındayız. Madem herkes eteğindeki taşları döktü sis dağılsın diye bekledik şimdi söz sırası bize gelmiş demektir. Menfur cinayete dava arkadaşlarımızı çekmek istiyorlar.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz.

"ÜLKÜ OCAKLARI HAİN BİR KUŞATMAYA ALINDI"

Kanlı saldırıdan hemen sonra MHP'ye organize ve örgütlü bir saldırı ivme alarak hız kazandı. FETÖ'cüler partimize yeni bir kalkışma başlattılar. Bir iç hesaplaşma iddia edildi. Temkin ve uyanıklık şarttır. Cinayetin gölgesi MHP'ye düşürülmek istendi. MHP düşmanları konuyu gerçek mecrasından saptırıyor. Milletvekilimiz ahlaksızca suçlandı. Ülkü Ocakları hain bir kuşatmaya alındı. MHP'ye cinayetin ihale edilmesi amacıyla şiddetli bir cephe açılıp ittifakla harekete geçildi. Yargı sürecini sabırla beklemek en doğru olandır. Bizi karıştırmak isteyenleri hukuka havale edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU'NA HODRİ MEYDAN

Ülkücüyü öteki gören Kılıçdaroğlu da geçen hafta sosyal medya mesajı ile suskunluğumuzun nedenini sordu. Suskunluğumuz asaletimizdendir. Sayın Kılıçdaroğlu, suskun değilim. Sadece seviyesiz ithamlarınızı seyredip gerekli notlarımı aldım, alıyorum. Bu siyaset defosu, gençlerimizin mafyacılık oynadığını, onları teslim etmem gerektiğini ileri sürdü. Neyi kastettiği ayan beyan ortaya çıktı. Bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağında solunda konuşlanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini sakın ola karıştırma, bu gaflete kapılma sen ihanete el sallamış bir kimliksizsin azılı katillerin dümen suyuna çoktan girmişsin. Bizim aramızda senin bildiğin ve yakın mesai içinde olduğun tiplerden tek bir genç yoktur. Kılıçdaroğlu yüreğin varsa buraya gel tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka ettiğini göreyim.

"MHP'Yİ UYUŞTURUCU ÇETELERİYLE AYNI KAZANA ATMAYA ÇALIŞANLAR ŞEREFSİZDİR"

PKK'nın boyunduruğuna girmiş bir partinin bize parmak sallayıp sütten çıkmış ak kaşık pozu vermesi milletimizin aklıyla alay etmektir. Böylesi tezgahlara karnımız toktur, CHP'yi bilen bilir,, MHP'yi de bilen bilir. Geçtiğimiz yıl siyasi cinayet iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu neleri bildiğini, kendisine hangi görevin verildiğini açıklamak durumundadır. MHP'yi uyuşturucu çeteleriyle, torbacılarla, cinayet örgütleriyle aynı kazana atmaya niyetlenmiş kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Bizim üzerimize kan sıçratmak, sokağı çıkmamızı tahrik etmek, Türkiye'yi bir kavga iklimine çekmek için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Ganimet avcılığına savunanlar şerefsiz kere şerefsizdir. FETÖ ile iş birliği yapıp milliyetçi hareketin üstüne saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir. Oyuna gelmeyeceğiz, tuzağa düşmeyeceğiz. FETÖ ile Pensilvanya'da işbirliği yapıp Türkiye'de MHP'nin üzerine saldırmak isteyen kim varsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne de öğreneceğimiz bir şey vardır. Bizim üzerimize kan sıçratmak katil yaftası vurmak için el ovuşturan kim varsa şerefsiz kere şerefsizdir."