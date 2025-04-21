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Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

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Kalp kapakçığı değiştirildikten 2 ay sonra mesaisine başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili partisinden paylaşım geldi. Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verilen paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü.

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı. Bahçeli, istirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.

MHP'DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verildi. Paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü.

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.

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Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıCevdet Pasa:

Uzun ömürler bilge Lider. Daha çook yapılcak işler var.

Yorum Beğen42
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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Bu adamın "YAPTIKLARI", Kuran'ı "OKUMADIĞINI" gösteriyor....... Aynen "RECEP" gibi....... Hangi "RECEP" ?...... 2021 yılında "YILDIRIM DEMİRÖREN" e Azerbaycan'da her türlü "KUMARI" oynatabilmesi için izin veren "RECEP"....... Bu izin sayesinde "YILDIRIM DEMİRÖREN", 2021'den beri Azerbaycan'da HER TÜRLÜ "KUMARI" oynatabiliyor !......... TENCERELER YUVARLANMIŞLAR, "KAPAKLARINI BULMUŞLAR" !!!!.........

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

reis bir 100 sene daha yaşarsın:-) yaşa reis yaşa

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Haber YorumlarıHasan Kasapoğlu:

bu adamın umudundan istiyorum

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Haber Yorumlarıcihan yigit:

Büyük lider ayakta,çakallar kaçacak yer arasın,,

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Haber YorumlarıAdaberen:

bunun yürüyüşü farklı. kürsüde bile konuşamayan bu böyle yürüyemez

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