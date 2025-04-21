Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı. Bahçeli, istirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulundu.

MHP'DEN BAHÇELİ PAYLAŞIMI

Bahçeli'nin sağlık durumu merak edilirken, MHP'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Partinin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin yürüdüğü anlara yer verildi. Paylaşıma, "Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var.." notu düşüldü.

DEVLET BAHÇELİ AMELİYAT OLMUŞTU?

MHP lideri Devlet Bahçeli, mart ayında, 10 yıl önce değiştirilmiş kalp kapağındaki dejenerasyon bulguları üzerine ameliyat olmuştu. Bahçeli'nin hastanedeki tedavisinden sonra evinde istirahate çekildiği belirtilmişti. MHP daha önce yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu kaydetmişti.