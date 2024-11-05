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Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

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Parti grubunda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, çarpıcı bir çıkışa imza attı. Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün görevden alınması ve yerine kayyum atanmasına değinen Bahçeli, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür" dedi.

Parti grubunda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görevden alınan ve yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün CHP tarafından istismar edildiğini belirterek çarpıcı bir çıkışa imza attı.

"BELEDİYE BAŞKANLARI SABIRLA BEKLEMELİDİR"

Yerine kayyum atanan belediye başkanlarına "Hukuki süreç sonuçlanana kadar sabırlı olun" çağrısında bulunan Bahçeli, "Kayyum atanan belediyeler söz konusu belediye başkanlarının terörle iltisakları nedeniyledir. Türkiye'de hukukun üstünlüğü hakimdir. Belediye başkanları hukuki süreçlerin sonuçlanmasını sabırla beklemelidir" dedi.

"AHMET TÜRK İSTİSMAR EDİLİYOR"

Sözlerinin devamında yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün CHP tarafından istismar edildiğini vurgulayan Bahçeli, "Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş olan, köklü bir aileye mensup Kürt ağası sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokmak sinsiliği, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür. CHP Genel Başkanı şaşırmış, su kaynatmıştır. Kayyum ataması karşısında 'Söz bitmek üzere' sözüne bende 'Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın' diyorum. Ucuz numaraları bırakmalısın, ayağını denk almalısın. Aklını başına al. CHP'yi sev, ülkeyi sev, herkesi sev... Sonra 'Ben kendimi de seviyorum' diyebilirsin" şeklinde konuştu.

YENİ KAYYUM SİNYALİ Mİ VERDİ?

Öte yandan konuşmasında "Teröre müsamaha yoktur. Terör örgütünün türediği neresi varsa orası meşru hedeftir" diyen Bahçeli'nin sarf ettiği bu sözler "Başka belediyelere de kayyum atanabilir" yorumlarına neden oldu.

Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (40)

Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Bahçeli sen ne boş adamsın

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Haber YorumlarıHİDAYET YILMAZ:

( SAYIN AHMET TÜRK ) VAY BE GELDİĞİMİZ NOKTAYA BAK...

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Haber YorumlarıÖzgürÖzgür:

iyice bunadi bu

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

yazık yemin ederim çok zoruma gidiyor

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

"AKP tarafından istismar ediliyor" demek mi istemiş üstü kapalı? Ufukta seçim var. Amaç CHP ve DEM partiyi aynı karede gösterip milliyetçi oyları almak. AKP üst akıllıları hıntlik peşinde. Halk bilinçli olmalı. Bu tür oyunlara gelmemeli.

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Baba on numara konusmus cibilliyet yoksullarınin kalibresinin dusuk olduğunu ulke yönetme kabiliyetinin yoksun olduklarını meltemin önünde savrulduklarini o yüzden kasırgası önünde esamelerinin bile okunmayacagini yüzlerine güzel tespitlerde çekmiştir blcarol baba bu sözlerin altına imzamı on defa bile atarım

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Haber YorumlarıMengele:

Iktidar ne istiyor anladinizmi,ben anladim ülkede ic savas istiyorlar 15 temuz gibi fakat bu sefer millet arkanizda olmaz asla olmaz,hesabiniz bozulacak birakin yeni secim olsun erken secim cözümdür sizden kötüsü olmaz

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Haber YorumlarıHainKOXPER :

ellerinden öperim ağam

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Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Bu adam konuştukça, başkalarının kirli çamaşırları ortaya çıkıyor !?

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Haber YorumlarıMülayim:

kim istismar ediyor..ben anlamadım

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