DEVA Partisi'nin ortak grup kararından sonra gözler Saadet ve Gelecek Partisi'ne çevrildi

DİLAN KUTLU

DEVA Partisi'nin Meclis'te kurulması planlanan üç partili ortak gruba katılmama kararı almasının ardından gözler, Saadet Partisi ve Gelecek Parti'sine çevrildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, gelinen noktayla ilgili "Sayın Babacan genel başkanımızı arayarak 'birleşmeyle ilgili bir irade beyanının olmadığını, ortak bir grup kurmak adına ortak bir çatı parti kurmanın doğru olmadığını, olamayacağını parti yetkili organlarının bu şekilde beyan ettiğini' söylediler. 'Süreç kapandı' demek doğru değil. Tekrar sağduyuda buluşacağımızı düşünüyorum. Biz Saadet Partisi ile grup kurmak istiyoruz. Grup kurduktan sonra DEVA Partisi yeniden durum değerlendirmesi yapar" dedi.

DEVA Partisi'nin Meclis'te kurulması planlanan üç partili ortak gruba katılmama kararı almasının ardından gözler, iki partiye çevrildi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, ANKA Haber Ajansı'na şu değerlendirmeleri yaptı:

"MUHALEFETİN 4 GRUBU OLSUN İSTEDİK: Biz 38 milletvekili, Demokrat Parti, Gelecek ve Saadet Partisi, Demokrat Parti'nin milletvekilleri olarak CHP listelerinden seçime girmiştik. Burada 38 milletvekili çıkmıştı. Grup kurmanın şartı 20 milletvekili. Bununla ilgili çalışmalar yapalım dedik. Muhalefetin 4 grubu olsun istedik. Milletimizin çok ciddi problemleri var, meclis kürsüsünden bunları dile getirelim istedik. Basın toplantıları yapıyoruz ama grup kurmanın başka imkanları var. Muhalefet edecektik, muhalefetle beraber birlikte çalışacaktık…

DEMOKRAT PARTİ İMTİNA ETTİ: Biz önce DEVA ile bir birleşme yapalım dedik. Birlikte iki partiyi bir araya getirelim dedik ve orada bir eş genel başkanlık teklif ettik. Bununla birlikte de tek parti olarak güçlü bir merkez parti oluşturalım dedik ama bu teklifimiz makes bulmadı DEVA partisi tarafından. Ardından onlara 'nasıl olacağını siz söyleyin. Bir teklif getirin bize' dedik. Onlar herhangi bir teklifle gelmediler. Hatta 4 parti olalım dedik ama Demokrat Parti imtina etti. 3 parti beraberce bir çatı parti kurarak, yine Gelecek, Saadet, DEVA kalsın. Bazı milletvekilleri Gelecek, Saadet, DEVA'da çalışmalarına devam etsinler ama bizim kuracağımız grupla beraber o grubun imkanlarından onlar da istifade etsinler istedik. Neden? Çünkü iktidarı denetleyen bir mekanizma kalmadı Türkiye'de. Böyle bir ortamda burada bir grup kurarak daha fazla sesimizi duyuralım istedik.

BABACAN, ÇATI PARTİ KURMANIN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ: DEVA Partisi dün itibariyle Sayın Babacan genel başkanımızı arayarak 'partinin yetkili kurullarında görüşüldüğünü, birleşmeyle ilgili bir irade beyanının olmadığını, ortak bir grup kurmak adına ortak bir çatı parti kurmanın doğru olmadığını, olamayacağını parti yetkili organlarının bu şekilde beyan ettiğini' söylediler. 'Birleşelim…' Bir teklifle gelmiyorlar. Gelmelerini, bekliyoruz. Biz bir teklifte bulunuyoruz o teklife sıcak bakmıyorlar. Öbür tarafta 'gelin çatı parti kuralım' istedik.

HALA 'ŞÖYLE OLUR, BÖYLE OLUR' DEMENİN YOLU YOKTUR: Ben yine DEVA partililerin sağduyulu olacaklarını düşünüyorum. Mutlaka biz çözüm önerisiyle gelmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi'nin görüşmeleri devam ediyor. Bir grup kuralım istiyoruz. Eğer grup kuramazsak 10 milletvekili grup imkanlarından faydalanmayacak. Burada grup kurma imkanı varken hala 'şöyle olur, böyle olur' demenin yolu yoktur.

ŞİMDİLİK BAŞARAMADIK: Dokuz ay sonra belediye başkanlığı seçimleri var. Geçmişe bakarak o aynada kendimizi seyrederek millet adına bir sıkıntı yaşatmamak adında 'beraberce nasıl belediye başkanlığı seçimlerine girerizin' bir başlangıcıydı bu. Ama bunu şimdilik başaramadık. Ama başaramamak yarınlarda başaramamak manasına gelmez. Yine partililerle görüşmeye devam edeceğiz.

'SÜREÇ KAPANDI' DEMEK DOĞRU DEĞİL: 'Süreç kapandı' demek doğru değil. DEVA Partisi yetkililerinin, il başkanlarının, parti yönetim kurulu üyelerinin, genel başkanlarının bunu tamamen kaldırmalarının mümkün olmadığını düşünüyorum. Değerlendirecekler tekrar sağduyuda buluşacağımızı düşünüyorum.

SAADET PARTİSİ İLE GRUP KURMAK İSTİYORUZ: Zaman akıyor. Vatandaşın bize vermiş olduğu bir vazife var. Biz Saadet Partisi ile grup kurmak istiyoruz. Grup kurduktan sonra DEVA Partisi yeniden durum değerlendirmesi yapar. Yine beraber oluruz. Bu çalışmalara devam etmekte fayda vardır diye düşünüyorum. Çünkü 9 ay sonra Belediye Başkanlığı seçiminde, bazı yerlerde isimlerle, bazı yerlerde partilerle bazı yerlerde iki partiyle, bazı yerlerde 7 parti ile iş birliği yaparak Türkiye'ye yeniden umut vermemiz lazım. Aksi takdirde muhalefet etmeye talip olacak kimseyi bulamayız."