6'lı Masa'dan kalkan Akşener'e Deva Partili Ekmen'den çağrı: Alternatiflere açığız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı çıkıp 6'lı Masa'dan ayrılması seçimlere kısa süre kala bomba etkisi yarattı. Gözler Millet İtttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı bugünkü toplantısına çevrilmişken, bir çıkış da Deva Partisi'nden geldi.

"MASA DIŞINDAN BİR ADAY DA GÜNDEME GELİRSE KONUŞMAYA HAZIRIZ"

Habertürk yayınına katılan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, mutabakatla yürütülen süreçlerde katı olmamak gerektiğini söyledi. Ekmen, 2 Mart'taki 6'lı Masa toplantısında partisinin tutumunu, "Bizim kuvvetli tercihimiz bu masadan bir liderin aday olmasıdır. Ancak mutabakatla yürütülen süreçlerde katı olmamak gerekir, esnekliğe de açığız, masa dışından bir aday da gündeme gelirse konuşmaya hazırız" sözleriyle ortaya koyduğunu açıkladı.

"AÇIKLAMALARI RAHATSIZ EDİCİYDİ"

"Masadaki kriz çözülür mü?" sorusuna Ekmen, "Bu kriz çözülür. Ancak Sayın Akşener'in cuma günü yaptığı konuşmayı düşünüyorum. Bu konuyu bir kez daha müzakere edelim deseydi daha sağlıklı olurdu. Açıklamaları rahatsız ediciydi. Bir yol kazası var" yanıtını verdi.

"BAŞKA ALTERNATİFLERE DE AÇIĞIZ"

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda alternatiflere açık olduğunu belirten Ekmen, şunları söyledi: "İnşallah Meral Hanım yarın masaya döner. Ali Babacan 6 liderin toplantısında aday ismi telaffuz etmedi. Tercihimiz masadan bir lider fakat başka alternatiflere de açığız. Akşener imza attığı bildirideki gibi yarınki toplantıya katılır ve masaya oturduğunda ise 'Bensiz ne yapıyorsunuz?' derse kim ne diyebilir? Akşener yarın toplantıya gelirse adayı tekrar değerlendiririz. Uzlaşma sağlanamazsa kamuoyundan bir süre daha istenir." dedi.