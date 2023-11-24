DEVA Partisi Milletvekili Batman'da sel felaketine dikkat çekti

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Batman'da yaşanan sel felaketi sonrasında yerleşim yerleri yakınındaki derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirtti. Ekmen, bölgedeki derelerin DSİ tarafından ıslah programına alınmasını istedi.

DEVA Partisi Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, sel felaketine maruz kalan Batman'da yerleşim yerleri yakınındaki derelerin ıslah edilmesi gerektiğini belirtti.

Ekmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Batman'da yaşanan sel felaketi nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsattı.

Bölgede ciddi anlamda maddi zararın olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Ekmen, "Bugün itibarıyla bölgede acil bir sıkıntının olduğu söylenemez. Çamurla kaplanan ev ve iş yerlerine yönelik zarar tespiti devam ediyor." dedi.

Ekmen, bölgedeki Çay ve Savaro derelerinin ayrılan kollarıyla ciddi manada ıslaha tabi tutulması gerektiğinin altını çizerek, bu derelerin DSİ tarafından ıslah programına alınmasını istedi.

Aşırı yağışlarla bu derelerin yeniden taşma riskinin yüksek olduğunu vurgulayan Ekmen, "Bir bölgede taşkın ve koruma noktasında DSİ'nin altyapıda bir ıslahı yoksa belediyenin sadece yağmur sularını yönetmek üzere yapacağı çalışmadan bir fayda beklenemeyecektir." diye konuştu.