DEVA Partisi İzmir İlçeleri İçin Belediye Başkan Adaylarını Tanıttı

DEVA Partisi'nin İzmir'in Karabağlar, Seferihisar, Tire, Menderes, Kiraz, Güzelbahçe, Selçuk, Menemen ve Çiğli ilçeleri için belirlediği belediye başkan adayları tanıtıldı.

Parti il binasında düzenlenen basın toplantısına İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, İl Başkanı Serap Karaosmanoğlu ve belediye başkan adayları katıldı.

Seda Kaya Ösen toplantıdaki konuşmasında, Türkiye'nin dört bir yanında partilerinin adaylarını kamuoyuna tanıttıklarını, tanıtımları sürdüreceklerini belirtti.

Meslek sahibi adayları belediye başkanı adayı olarak belirlediklerini kaydeden Ösen, adaylarının ülke yönetimine katkı sağlamak amacıyla yola çıktığını dile getirdi.

Ösen, adayların etik bildirgesine imza atarak çalışmalarına başladığını dile getirerek, "Bildirgede yerel yöneticilerin uyması gereken etik kurallar var ve aday arkadaşlarımız bunu imzalayıp taahhüt ediyorlar. Yerel yöneticilik zaman zaman şaibeye açık olabilir ancak bizim adaylarımızın taahhüdü var." dedi.

İl Başkanı Karaosmanoğlu ise Karabağlar Belediye Başkan adayı Abdullah Kaya, Seferihisar Belediye Başkan adayı Emin Yüce, Tire Belediye Başkan adayı Fatma Yıldırım, Menderes Belediye Başkan adayı Gülhan Akyol, Kiraz Belediye Başkan adayı Hülya Hatice Coşkun, Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Metin Avcı, Selçuk Belediye Başkan adayı Rabia Beyaz, Menemen Belediye Başkan adayı Şeyhmus Dal ve Çiğli Belediye Başkan adaylarının Yakup Ateş olduğunu ifade etti.

Toplantıya katılan adaylar projelerini anlattı.