Destici: PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan anayasal adım atılmamalı

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı. Bunu açıkça söylüyorum. Atılırsa biz bunun yanında olmayız" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Palandöken Kayak Merkezi'nde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait otelde basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Akarsu'nun da katıldığı programda Destici, doğal gaz faturalarının kışın daha uzun ve sert geçtiği doğu illerine yönelik düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Parti olarak su, doğal gaz ve elektrik fiyatlandırılmasıyla ilgili yaptıkları çalışmaları hükümetin ilgili bakanlıklarına sunduklarını kaydeden Destici, "Elektrikte birtakım düzenlemeler yapıldı. Doğal gazda da böyle benzer bir uygulamaya geçilmeli. Doğal gazda doğu bölgelerimizde kışı uzun yaşayan şehirlerimizle ilgili yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Buradaki vatandaşlarımızın korunması gerekiyor. Antalya ile Erzurum'a doğal gazın aynı fiyatta verilmesini biz şahsen doğru bulmuyoruz. Antalya, İzmir ya da Muğla ile Erzurum, Ağrı'yı karşılaştırdığımızda buradaki kış uzun ve tüketim daha fazla oluyor. Burada mutlaka fiyatların güncellenmesi ve yeniden değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini ifade ediyoruz" diye konuştu.

İSRAİL VE ABD KÖŞEYE SIKIŞTI

Dünyada devam eden birkaç savaş yaşandığını ancak şu andaki gündemin Amerika ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları olduğunu belirten Destici, bu saldırıların uluslararası meşruiyetten, hukuktan yoksun olduğunu söyledi. Bu tür bir saldırıyı ABD'nin Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'nın yapabileceğini vurgulayan Destici, "Yani 'dünya 5'ten büyüktür' dediğimiz 5 ülke yapabilirdi. Bunların dışında başka bir ülkenin bunu yapma şansı var mı? Bir tane var o da terörist İsrail. Bu 6 ülke dışında herhangi bir ülke yapabilir mi bunu? Yapamaz. Yaparsa ne olur, ağır bedeli olur. Yaptırımları olur. Yani yaptığına adamı pişman ederler. Saddam, Kuveyt'e saldırdı. Sonu idama giden bir süreç yaşadı. Ama maalesef şu anda dünyada Amerika ve İsrail İran'a saldırıyor. Sadece İran'a değil, Lübnan'a, Filistin'e de saldırıyor. Her gün onlarca yüzlerce insanı, çoluğu, çocuğu, kadını öldürüyor, istediği yerleri de işgal ediyorlar. İran beklemedikleri bir karşılık veriyor. O da ABD'de özellikle halkta büyük bir rahatsızlık meydana getirdi. Bazı dünya milletlerinde de büyük rahatsızlıklar meydana getirdi. İspanya takdire şayan bir tepki ortaya koyuyor. Avrupa susuyordu ta ki birkaç gün önce İsrail, Müslümanlara uyguladığı Mescid-i Aksa yasağını Hristiyanların kutsal olan yerlerine de uygulayınca, başta İtalya ve Almanya olmak üzere Papalık olmak üzere tepkiler gelmeye başladı. Artık İsrail ve ABD köşeye sıkışmış vaziyetteler."

Yaşananlardan Körfez ülkelerinin ders alması gerektiğini ifade eden Destici, "Amerikan şemsiyesinin kendileri için bir güvence sağlamadığını bundan sonraki istikametlerinin Amerika şemsiyesi değil, bölge ülkeleriyle dostluktan, kardeşlikten ve iş birliğinden geçtiğini inşallah tecrübe etmişlerdir diye düşünüyorum" dedi.

SGK VE MALİYE BORÇLARININ SİLİNMESİNİ DOĞRU BULMUYORUM

Destici, basın mensuplarının belediyelerin borçlarıyla ilgili sorusuna ise "Belediyeler iyi yönetilirlerse borçları olmaz. Ben Türkiye'nin her tarafını geziyorum. Bizim de var diğer Cumhur ittifakı belediyelerini de ziyaret ediyorum. Öyle belediyeler var ki borçla devralmış, şu anda 0 borcu var, kasasında da para var. Tamamen yönetimle alakalı bir şey. Yerel yönetimlerin bu anlamda biraz daha denetime ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani harcama kalemlerinde biraz daha denetlenebilir olmaları lazım. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ayrı bir şeydir, bu ayrı bir şeydir. Şimdi görüyoruz mesela, belediyenin milyarlarca lira borcu var 100 milyona organizasyon festival düzenliyor. Konser düzenliyor. Buna devlet müsaade etmeyecek. Burcu olan belediye nasıl olur da 50 milyona 100 milyona konser düzenleyebilir. Senin SSK'ya, maliyeye borcun var, sen bunu ödemeyeceksin 50-100 milyona konser düzenleyeceksin, festival yapacaksın. Sırf oyunu yükseltmek için. Bir kere bunlara müsaade etmemek lazım. Ben bu SGK ve maliye borçlarının silinmesini doğru bulmuyorum. Ödeyenle ödemeyen arasında haksızlık olur. Sıklıkla af çıkar, borç silinirse tamam taksitlendirilme yapılsın hakkaniyetli bir şekilde ama borç silmeyi ödeyene bir haksızlık olarak düşünüyorum" cevabını verdi.

YANINDA DURMAYIZ

Terörsüz Türkiye konusunda da değerlendirmede bulunan Destici, "PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmadan ve yine tüm unsurlarıyla kendini feshetmeden asla bir yasal ya da anayasal adım atılmamalı. Bunu açıkça söylüyorum. Atılırsa biz bunun yanında olmayız. Silah bırakacak ve tüm unsurlarını kapatacak. İran, Irak, Avrupa'daki bürolarını hepsini kapatacak. Ondan sonra oturulup konuşulabilir. Ama şu anda bunların hiçbirisi yapılmış değil. Bunların hiç birisi yapılmadan bir yasal ve anayasal düzenlemenin yanında biz olmayız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı