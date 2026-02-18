Destici: PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Destici, Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan komisyon raporuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOMİSYON RAPORUNA DESTİCİ'DEN İLK YORUM

Destici şunları söyledi: "2024 yılının ekim ayında başlatılan yeni çözüm süreci ya da terörsüz Türkiye süreci üzerinde süren yoğun tartışmalar ve geçirdiği aşamalardan sonra bugün itibariyle meclisteki komisyonun raporu biliyorsunuz kısmen de olsa açıklandı. Terör örgütünün itirazıyla terörsüz Türkiye'ye yerine Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün hazırladığı raporu meclis başkanımız aracılığıyla kısmen de olsa kamuoyuyla paylaştı.

"PKK SİLAH BIRAKMADI, TÜRKİYE'DEKİ UZANTILARI KENDİNİ FESHETMEDİ

Konuya dair ilk günden beri aynı şeyleri söyledik. İlkeli duruşumuzu muhafaza ettik. Bir terör örgütünün şartsız ve pazarlıksız silah bırakmasına aklı başında hiç kimse elbette itiraz etmeyecektir. Karşı karşıya olduğumuz durum acaba gerçekten bu mudur? Yani PKK tamamen silah bırakmış mıdır? Tüm unsurlarıyla kendini feshetmiş midir? Cevabı verilmesi gereken soru budur. ve hepimizin gördüğü PKK silah bırakmamıştır. PJAK silah bırakmamıştır. PKK, PYD, YPG, SDG silah bırakmamıştır. Başta PYD, SDG olmak üzere PJAK, Kandil, Avrupa'daki uzantılar kendini feshetmemiştir. Türkiye'deki uzantılar kendini feshetmemiştir.

"GÖSTERMELİK KONGRE KARARI"

PKK'nın uzantılarının ve yan kuruluşlarının hiçbirinin kendini feshetmemesi yani şu süreçte göstermelik kongre kararı ve 5-10 tüfeğin kazana atılıp yakıldığı silah bırakma mizanseninin ardından PKK'nın Suriye kolunun Halep başta olmak üzere Suriye'de sivillere yönelik saldırıları ve PKK'nın farklı birimlerindeki yöneticilerinin mücadelenin sadece biçim değiştirdiği yönündeki açıklamaları PKK'nın farklı birimlerinin farklı ağızlardan Türkiye'den toprak taleplerini tekrarlamaları ve en önemlisi PKK'nın kirli sicili bizi dikkati ve tedbiri elden bırakmamaya mecbur kılmaktadır.

"PKK DİRİ, CANLI OLARAK VARLIĞINI DEVAM ETTİRMEKTEDİR"

PKK diri, canlı, silahlı ve siyasi bir yapı olarak varlığını devam ettirmektedir. Türkiye'de de DEM adındaki parti ile siyasi varlığını devam ettirmektedir."

"PKK VE DEM KÜRTLERİN TEMSİLCİSİ DEĞİL"

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tartışmaların başladığı ilk günden itibaren biz duruşumuzu muhafaza ediyoruz. Durduğumuz yer ve söylediklerimiz esasen önceki çözüm sürecinden, partimizin kurulduğu günden bugüne teröre bakışımızdan hatta Türkiye'nin terör eylemlerine maruz kaldığı ilk günden beri de hiç değişmemiştir. PKK asla bizim Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. Bu salonda da şu anda Kürt kökenli kardeşlerimiz vardır. Terör örgütü ve onun siyasi uzantısı DEM'in Kürtlerin temsilcisi olduğu yönündeki söylem ve kabul bir gerçekliği olmadığı gibi milletimizin asli unsuru olan Kürt kardeşlerimize de büyük bir haksızlıktır.

"UMUT HAKKI TANINAMAZ"

Öncelikle PKK'nın işlediği suçlar asla yok sayılmaz. Bu suçların talimatını verenler ya da bu suçları bizzat işleyenler yani tetiği çekenler, bombayı patlatanlar asla affedilemez ve umut hakkı tanınamaz. Türkiye anayasasında bulunan birliğinin ve bütünlüğünün teminatı olan devletin temel niteliklerinden asla taviz verilemez. Dilimizden, kimliğimizden, devletimizin, isminden, milletimizin ortak isminden asla vazgeçmeyiz. Yani Türkçemizden ay yıldızlı al bayrağımızdan ve Türklüğümüzden asla vazgeçmeyiz.

"DEVLETİN TEMEL NİTELİKLERİNDEN ASLA TAVİZ VERİLEMEZ"

Bunların yanına ortak kabul etmeyiz. Binaenaleyh Türkiye anayasasında bulunan birliğinin ve bütünlüğünün teminatı olan devletin temel niteliklerinden asla taviz verilemez. Hiçbir biçim ve gerekçeyle terör mağdurlarının şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin güvenlik güçlerimizin, güvenlik korucularımızın ve onların mensuplarının terörün hedef aldığı bölgelerde yaşayan devletine, milletine yasalara bağlı ve saygılı vatandaşlarımızın, Kürt kardeşlerimizin rencide edileceği bir üslup ve yöntemi de asla kabul etmiyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISI İLE MASAYA OTURMAK ZARARLI"

Bunların dışında bir terör örgütü elebaşısı ve uzantılarıyla masaya oturulmasının Türkiye'nin yaşadıklarından ve gerçeklerinden bağımsız olarak küresel emperyalizmi bir savaş aracılığı olarak kullandığı terör ve terör örgütüne bir meşruiyet kapısı aralaması dolayısıyla uluslararası hukuka, insan haklarına ve dünya barışına önemli zararlar verdiğini de görmekteyiz."

Basın toplantısının ardından 3 ildeki yeni il başkanlarını açıklandı. Karaman'da il başkanı ve seçimlerde aday olarak görev yapan Mesut Soyfidan yeniden Karaman İl Başkanlığı görevine getirildi. Nevşehir İl Başkanlığı görevine Mustafa Batmaz getirildi. İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten Gökhan Ilgar'ın yerine ise Selim Şimşek getirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı