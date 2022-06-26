BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş 'idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş'. Pınar Gültekin'in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı" dedi.

Rize İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen BBP Olağan İl Kongresi'ne katılan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı konuşmada Türkiye'nin gündeminde kadın cinayetleri ve Pınar Gültekin davası olduğunu söyledi. Destici, "Alınan kararı hangi vicdan kabul eder hangi adalet terazisi bunu tartar? Gerekçeli kararı okuyunca insan daha çok hiddetleniyor. Neymiş boğazını sıkmış, boğazı kırılmış, o öldü sanmış, halbuki ölmemiş, ölmeseymiş belki de beton dökmezmiş üstüne. Böyle bir gerekçe yazılabilir mi? Bir indirim hafifletici sebep olabilir mi? Buradan hukukçu olmayanlar bile bunun böyle olmayacağını bilir. İdam cezasını geri getirmeliyiz. LGBT'liler, liberaller, PKK'lılar, sözde aydınlar, solcular yazıyorlar. Neymiş idam cezası ağırmış, geri dönüşü yokmuş. Pınar Gültekin'in, Aybüke Yalçın'ın geri dönüşü var mı? Adam suçunu itiraf etmiş, 'Ben yaptım' demiş niye hayata geri dönüş bileti alıyorlar. Suç sabit, cezası idam olmalı. İdamın geri gelmesi için 2011 yılında meclise 2 milyon üzerinde dilekçe verdik. Kızlarımızı kaçırıp, tecavüz edip öldüren cani sapıklar ve kurşun sıkıp, bomba patlatıp askerimizi polisimizi, öğretmenimizi şehit eden teröristler için idamın getirilmesini istedik. 2013'te 30 ilde yaptığımız referandumda halkımız yüzde 98 'evet' dedi. İdam cezasını geri getirmeliyiz. Büyük Birlik Partisi, AK Parti ve MHP'ye yani Cumhur İttifakına nasip olur diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici programın sonunda, bir süre önce MHP'den istifa eden ve partilerine katılan Derepazarı Belediye Başkanı Selim Metin'e parti rozeti taktı.