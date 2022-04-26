Destici: Bunların derdi milleti ayaklandırmaya çalışmak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi Parkı davasında çıkan kararlarla ilgili olarak CHP'yi eleştirerek, "Bunların derdi yargıdan sonuç almak değil. Bu meseleyi de siyasallaştırıp, buradan siyasi rant elde etmek ve milleti galeyana getirip ayaklandırmaya çalışmak" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İzmit'te partisinin düzenlediği iftara katıldı. Oruçların açılmasının ardından davetlilere hitap eden Destici, Pençe-Kilit operasyonlarıyla ilgili olarak, "Zap'tan başlayarak Kandil'i ve diğer bütün terör yuvalarını bitirmeyi amaçlayan Pençe-Kilit Operasyonu, başarıyla devam ediyor. Ancak tabii ki, şehitlerimiz var. Şehitlerimizin acısı yüreğimizde. Bugün de Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 kahramanımızın şehit olduğu haberini üzüntüyle öğrendik. Ben hem bu 3 şehidimize, hem daha önce şehadet şerbeti içen tüm şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Öyle bir pençe attılar ki, öyle bir kilit vurdular ki, inşallah bundan sonra hain terör örgütü PKK belini doğrultamayacak" dedi.

Meselenin siyasallaştırılmak istendiğini ifade eden Destici, "Daha ilk mahkeme kararını vermiş. Bu işin istinaf ayağı var. Yargıtay ayağı var. Anayasa Mahkemesi süreci var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi süreci var. Ama bunların derdi yargıdan sonuç almak değil. Bu meseleyi de siyasallaştırıp, buradan siyasi rant elde etmek ve milleti galeyana getirip ayaklandırmaya çalışmak." diye konuştu.