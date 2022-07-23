Destici, Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı'na katıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün Ankara Ulucanlar Cezaevi Salonunda gerçekleştirilen Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulundu. Genel Başkan Mustafa Destici, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Destici, yaptığı konuşmada Erzurum Kongresinin yıldönümü, Irak'ın Zaho ilçesinde gerçekleşen terör saldırısı ve tahıl koridoru konularına değindi.

"Erzurum Kongresi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir"

Genel Başkan Destici yaptığı konuşmada, 1919 yılında yapılan Erzurum Kongresi'nin başlamasının yıldönümü olduğunu hatırlatarak, "23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Erzurum Kongresi'nin başlamasının 103. yıldönümü. Erzurum Kongresi, Kurtuluş Savaşı'mızın, dolayısıyla Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlarla, Milli Mücadele'nin yanı sıra, uzun ve acılarla dolu bir direnişin sonucunda doğacak, Türkiye Cumhuriyeti'nin de esaslarının ve istikametinin belirlendiğine şahit oluyoruz. Kurtuluş Savaşı'mızın ve Erzurum Kongresi'nin, milletimizin tarih sürecinde yaşadıklarını doğru değerlendirebilmemiz için, önemli dersler ve ipuçları taşıdığını düşünüyorum. Bu vesileyle, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Paşa başta olmak üzere, Erzurum Kongresi'nin vatansever üyelerini, Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını, birliğimiz ve varlığımız için hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, şükranla ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir ayrım gözetmeden tüm terör eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz"

Irak'ın Duhok vilayeti Zaho ilçesinde, 20 Temmuz günü PKK-KCK terör örgütü mensuplarınca düzenlendiği kuvvetle muhtemel olan terör saldırısını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini dile getiren Destici, "Öncelikle, saldırıda hayatını kaybeden Irak vatandaşlarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve kardeş Irak halkına sabır ve başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. 40 yılı aşkın süredir, terörün hedefi olan, sahip olduğu kısıtlı imkanlarını, sağlığa, eğitime, sanayileşmeye, kalkınmaya, araştırmaya harcaması gereken kaynaklarını terörle mücadeleye harcamak zorunda kalan, terörün tüm acılarını yaşamış, evlatlarını, öğretmenlerini, askerlerini polislerini, bebeklerden yaşlılara, masum sivil vatandaşlarını, alçakça, haince saldırılara kurban vermiş, büyük Türk Milleti'nin bir ferdi olarak, bu ve benzeri terör saldırılarının tamamen ve hiçbir tereddüt göstermeden karşısındayız. Hiçbir ayrım gözetmeden tüm terör eylemlerini kınıyor ve lanetliyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Önemli bir diplomasi başarısı"

Türk ve dünya kamuoyunda "Tahıl Koridoru" olarak adlandırılan antlaşma, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" adıyla dün imzalanan anlaşmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, "Anlaşmaya göre, 'Tahıl koridoru' planının icra ve denetimi İstanbul'da kurulacak merkezden gerçekleşecek. Anlaşma, dünya gıda güvenliği açısından herkesi umutlandıran bir gelişme, ayrıca birileri dile getirmekten imtina etse de, Dünya kamuoyunda Türkiye için, "önemli bir diplomasi başarısı" olarak görüyoruz. Yine anlaşmanın, konunun ilgilileri tarafından, Afrika'dan Ortadoğu'ya, Amerika'dan Asya'ya, tüm dünyada milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin önünün alınmasına sunulan katkı ve Tüm dünyayı uzun süredir meşgul eden küresel gıda krizinin çözümünde büyük rol oynayacak bir gelişme olarak değerlendirilmesinin mutluluğunu yaşıyoruz.

Anlaşmaya imza atan tarafları ve başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, anlaşma zemini hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyor, anlaşmanın ayrıca barışa katkıda bulunmasını diliyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi ve Alperen Ocakları üyeleri, Alperen Ocakları İl ve İlçe Başkanları Genel İstişare Toplantısı'nın ardından Ulucanlar Cezaevi Müzesini gezerek Muhsin Yazıcıoğlu'nun cezaevinde kaldığı süre içerisinde kullandığı yatağını ve eşyalarını inceledi. Destici ve üyeler daha sonra müze avlusunda toplu fotoğraf çektirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika