Depremzedelerin sorunlarına ilişkin önerge reddedildi

Yeşil Sol Parti'nin depremzedelerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremzedelere gönderilen faturalara dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti, bu 11 ilimizin toplam nüfusu 14 milyon 13 bin 196 kişiden oluşuyor, buranın ne yazık ki elektrik giderlerini karşılayamayacak durumda. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin depremzedelerin sorunlarının araştırılması için verdiği önergenin bugün TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları ile reddedildi. CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremzedelere gönderilen faturalara dikkat çekerek, "Türkiye Cumhuriyeti, bu 11 ilimizin toplam nüfusu 14 milyon 13 bin 196 kişiden oluşuyor, buranın ne yazık ki elektrik giderlerini karşılayamayacak durumda. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Yeşil Sol Parti'nin depremzedelerin barınma sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Yeşil Sol Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 11 ildeki barınma sorununa dikkat çekerek, "Seçim yatırımı olarak deprem bölgesine birçok söz verildi ve bir dizi vaatlerde bulunuldu. Ancak depremzede yurttaşların acıları, mağduriyetleri halen devam etmektedir" dedi. Uçar, depremzedelerin elektrik, doğal gaz faturalarıyla bir kez daha mağdur edildiğini söyledi.

Önerge üzerine söz alan İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, "Bu sübvanse edilmeli. Vatandaşın fatura ödeyecek, elektrik parası ödeyecek hali yok. Ben olacağı değerli iktidar milletvekillerine ifade edeyim, ödemeyecek. Ödeyemeyecek. Bunun sonunda yeniden bir kısım tedbir ve aflar getirmek zorunda hep birlikte kalacağız" diye konuştu.

"HAŞERE HATAY'I BİTİRMİŞ"

Çirkin, "Sinek, haşere, böcek Hatay'ı bitirmiş" diyerek, yurttaşların yeni sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Çirkin, "Bu konuda hükümetin bir el atması ve vatandaşı bu dertten kurtarması, Hatay'ı deprem şartları hariç daha da yaşanılabilir hale getirmesi zaruridir. Hiçbir iktidar ve hükümet vatandaşına zulmetmez. Bir disiplinsizlik söz konusu. Hatay'da su sorunu halen çözülmemiştir" dedi.

"TAM 5 AYDIR HALA HİZMET TAM ANLAMIYLA ULAŞMADI"

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, depremzedelerin unutulduğunu ve Türkiye gündeminin farklı noktaya evrildiğini söyleyerek, "İnsanlar barınma sorununun yanında, su sorunu, yol sorunu, gıda krizi, hijyen sorunu ile hala karşı karşıyalar. Tam 5 aydır bu insanlara hala hizmet tam anlamıyla ulaşmadığı gibi şu anda enerji şirketleri elektrik faturalarını tahsil etme noktasına geldi. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bu 11 ilimizin toplam nüfusu 14 milyon 13 bin 196 kişiden oluşuyor, buranın ne yazık ki elektrik giderlerini karşılayamayacak durumda. Bunu kabul etmemiz mümkün değil" diye konuştu.