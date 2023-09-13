Depremzedelere eşya yardımı ne zaman yapılacak?

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, depremde evleri ağır hasarlı olan ve yıkım kararı alınan depremzedelere eşya yardımı yapılacak mı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı konusunda İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya sorular yöneltti.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 6 Şubat depremlerinin ardından evleri ağır hasarlı ve yıkım kararı verilmiş kişilere eşya yardımı yapılacağı açıklamasına anımsatarak; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "Evleri ağır hasarlı olan ve yıkım kararı alınan depremzedelerimize eşya yardımı yapılacak mıdır? Yapılacaksa, ne zaman yapılacaktır? Yapılmayacaksa, depremzedelerimize AFAD tarafından 'Eşya Zarar Tespit Formu' doldurtulmasının nedeni nedir" diye sordu.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, AFAD tarafından depremde evleri ağır hasarlı olan ve yıkım kararı alınan ailelere eşya yardımı yapılacağının açıklanmasının ardından yurttaşlara "Eşya Zarar Tespit Formu" doldurtulduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı. Mullaoğlu, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'nın yanıtlaması için TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Servet Mullaoğlu, depremlerden sonra hem AFAD hem de önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından eşya yardımı yapılacağının duyurulduğunu fakat bu güne kadar eşya yardımı bekleyen depremzedelerin bu yardımları alamadığını kaydetti. Mullaoğlu, bu konuda yetkili kişilerden bir açıklama beklediklerini, devletin, yaşanan böylesi ağır bir felakette vatandaşının yanında olması gerektiğini ifade ederek depremde büyük acılar yaşayan insanlara, ev sahibi kiracı ayrımı yapmadan her türlü desteğin sorgusuz sualsiz yapması gerektiğine dikkat çekti. Yardım yapılacağı açıklamasının üzerinden aylar geçtiğini işaret eden Mullaoğlu, kış ayları yaklaşırken Hatay halkının, ev sahibi kiracı ayrımı yapılmadan insani koşullarda barınmalarını sağlayacak adımlar atılması gerektiğine değindi.

Mullaoğlu, Bakan Yerlikaya'ya şu soruları yöneltti:

"EVLERİ AĞIR HASARLI OLAN VE YIKIM KARARI ALINAN DEPREMZEDELERİMİZE EŞYA YARDIMI YAPILACAK MIDIR'YAPILACAKSA, NE ZAMAN"

"Evleri ağır hasarlı olan ve yıkım kararı alınan depremzedelerimize eşya yardımı yapılacak mıdır'Yapılacaksa, ne zaman yapılacaktır? Yapılmayacaksa, depremzedelerimize AFAD tarafından 'Eşya Zarar Tespit Formu' doldurtulmasının nedeni nedir? AFAD Hatay İl Müdürlüğü'nün, tarifeye göre 2+1 evler 51.000-61.000, 3+1 evler, 76.500-82.000 lira eşya yardımı alabilecek şeklindeki Hatay yerel basınına yansıyan haberler, Bakanlığınızca da teyit edilecek açıklamalar mıdır? Önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun depremzede vatandaşlarımıza 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapılacağı yönündeki basına yansıyan haberler hakkında ne gibi bir açıklamanız vardır? Evini, işini ve tüm gelirini kaybetmiş deprem mağduru vatandaşlarımıza, kış yaklaşırken ev sahibi kiracı ayrımı yapmadan insani koşullarda barınmalarını sağlayabilecek ne gibi adımlar atmayı düşünüyorsunuz?"