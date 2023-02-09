Depremin vurduğu Adıyaman'ı gezen AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Asker sayısı acilen artırılmalı
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AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, depremin vurduğu Adıyaman'da incelemelerde bulunarak gördüğü eksikleri sıraladı. "Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen AK Partili vekil, Adıyaman'da durumun çok ağır olduğunu, iş makinaları, vinç ve delici-kesici aletlere acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da incelemelerde bulunan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Twitter hesabı üzerinden şehirde gördüğü eksikleri madde madde sıraladı.
"Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen AK Partili vekil, Adıyaman'da durumun çok ağır olduğunu ve iş makinaları ve vinç, delici, kesici aletlere acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.
Atalay, "Diyarbakır ve Adıyaman'ı gezdim. Adıyaman'da durum çok ağır. Çok sayıda gönüllü kurtarma ekibi var ancak bu aletler olmayınca yapacakları bir şey yoktur. Sahada olmayanların ürettikleri iftiraları 'siyaset' diye tanımlama basitliği hakikaten yakışmıyor. Resmi-sivil özel tüzel kişi ve kurum herkesin içtenlikle büyük bir çaba içinde olduğuna tanıklığımı ifade etmeyi asgari ahlâkî mükellefiyet olarak görüyorum" dedi.
AK Partili vekil, Diyarbakır'dan Adıyaman'a desteğe gelen iki doktorla karşılaştığını belirterek, "Sahada nice pırıl pırıl yürekli genç gördüm; dört bir yandan koşarak gelmişler. Akşam saatiydi, iki gence; 'Siz nereden? diye sordum. 'Doktoruz, Diyarbakır'dan, mesai biter bitmez Adıyaman'a koştuk, sabaha kadar yardım edip mesai için döneceğiz' cevabındaki asalet burun sızlattı" ifadesini kullandı.
- Şehirlerin ana yolları sürekli açık tutulmalı.
- Yardım getiren tırlar şehirlerin girişinde durdurulup küçük araçlara aktarılarak şehrin muhtelif yerlerine, mahallelere dağıtılmalı.
- Trafik ekipleri şehir içinde parka izin vermemeli. Ambulansların işini zorlaştırıyorlar.
- Kahta'nın bir köyüne uğradık. 'Ekmeğimiz yok, açız' dediler. Köylere un sevkiyatı yapılmalı.
- Asker sayısı acilen artırılmalı.
- Devlet, müteahhitlerden operatörleriyle birlikte yeterli sayıda iş makinası istemeli, yoksa el koymalı.
- Elektrik ve su ivedilikle verilmeli.
- Gidecek gönüllüler yapacakları işin araç gereci ile gitmeli.
- Temel insanî ihtiyaçlar için mobil sistemler kurulmalı
- Mahalle mahalle sivil-kamu ortak örgütlenmeler yapılmalı.