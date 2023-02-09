Depremin vurduğu Adıyaman'ı gezen AK Parti Milletvekili Orhan Atalay: Asker sayısı acilen artırılmalı

AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, depremin vurduğu Adıyaman'da incelemelerde bulunarak gördüğü eksikleri sıraladı. "Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen AK Partili vekil, Adıyaman'da durumun çok ağır olduğunu, iş makinaları, vinç ve delici-kesici aletlere acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman'da incelemelerde bulunan AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Twitter hesabı üzerinden şehirde gördüğü eksikleri madde madde sıraladı.

"İŞ MAKİNELERİ VE VİNCE İHTİYAÇ VAR"

"Asker sayısı acilen artırılmalı" diyen AK Partili vekil, Adıyaman'da durumun çok ağır olduğunu ve iş makinaları ve vinç, delici, kesici aletlere acil ihtiyaç olduğunu kaydetti.

"SAHADA OLMAYANLARIN İFTİRALARINI SİYASET DİYE TANIMLAMALARI YAKIŞMIYOR"

Atalay, "Diyarbakır ve Adıyaman'ı gezdim. Adıyaman'da durum çok ağır. Çok sayıda gönüllü kurtarma ekibi var ancak bu aletler olmayınca yapacakları bir şey yoktur. Sahada olmayanların ürettikleri iftiraları 'siyaset' diye tanımlama basitliği hakikaten yakışmıyor. Resmi-sivil özel tüzel kişi ve kurum herkesin içtenlikle büyük bir çaba içinde olduğuna tanıklığımı ifade etmeyi asgari ahlâkî mükellefiyet olarak görüyorum" dedi.

"DOKTORLARIN CEVABINDAKİ ASALET BURUN SIZLATTI"

AK Partili vekil, Diyarbakır'dan Adıyaman'a desteğe gelen iki doktorla karşılaştığını belirterek, "Sahada nice pırıl pırıl yürekli genç gördüm; dört bir yandan koşarak gelmişler. Akşam saatiydi, iki gence; 'Siz nereden? diye sordum. 'Doktoruz, Diyarbakır'dan, mesai biter bitmez Adıyaman'a koştuk, sabaha kadar yardım edip mesai için döneceğiz' cevabındaki asalet burun sızlattı" ifadesini kullandı.

"KÖYLERE UN SEVKİYATI YAPILMALI"