Denizli politika haberi | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) iktidara geldiği 1994 yılından beri en zayıf ve en savunmasız durumunda olduğunu söyledi.

Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen ANC'nin ulusal parti konferansında yaptığı konuşmada, son yıllarda derin hizipleşmenin ANC içinde ciddi ayrılıklara yol açtığına dikkati çekerek, "ANC, bugün demokrasinin ülkemize gelişinden bu yana en zayıf ve en savunmasız durumda" dedi.

Ülkenin demokratik düzene geçtiği 1994 yılında beri tek başına iktidarda olan ANC'nin oy oranının 2021 yerel seçimlerinde ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına düştüğünü hatırlatan Ramaphosa, "Birçok insanın hareketimize ve hükümetimize karşı gösterdiği güvensizlik ve hayal kırıklığı açıkça görülüyor." diye konuştu.

Parti içinde yaşanan hizipleşmelerin politik veya ideolojik farklılıklardan kaynaklanmadığını ifade eden Ramaphosa, bu duruma daha çok kişisel politik ve maddi hırsların yol açtığını belirtti.

Ramaphosa, partililere birleşme çağrısında bulunarak, "Zor şartlara rağmen, ANC olarak yenilenme belirtileri gösteriyor ve çeşitli konularda birlik oluşturmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika Ulusal Kongresi

Kuruluşu 1912 yılına dayanan ANC, 1948-1994 yıllarında ülkeyi yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin merkezinde yer aldı.

Ülkenin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın da üyesi olduğu parti, 1994 yılında beri Güney Afrika'da iktidarı elinde tutuyor.

Ancak son yıllarda parti içinde yenilikçi ve gelenekçi gruplar arasında yaşanan çatışma ve ülke ekonomisindeki olumsuz gidişat, partinin Güney Afrikalı seçmen üzerindeki popülaritesini kaybetmesine neden oluyor.