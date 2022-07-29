Denizli politika haberi | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli politika haberi | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti

Denizli politika haberi | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, halkın iktidar partisine güvensizliğine dikkati çekti

Denizli bölgesinden gelen habere göre Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) iktidara geldiği 1994 yılından beri en zayıf ve en savunmasız durumunda olduğunu söyledi.

 - Güncelleme:

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Afrika Ulusal Kongresi'nin (ANC) iktidara geldiği 1994 yılından beri en zayıf ve en savunmasız durumunda olduğunu söyledi.

Ramaphosa, Johannesburg kentinde düzenlenen ANC'nin ulusal parti konferansında yaptığı konuşmada, son yıllarda derin hizipleşmenin ANC içinde ciddi ayrılıklara yol açtığına dikkati çekerek, "ANC, bugün demokrasinin ülkemize gelişinden bu yana en zayıf ve en savunmasız durumda" dedi.

Ülkenin demokratik düzene geçtiği 1994 yılında beri tek başına iktidarda olan ANC'nin oy oranının 2021 yerel seçimlerinde ilk kez yüzde 50 seviyesinin altına düştüğünü hatırlatan Ramaphosa, "Birçok insanın hareketimize ve hükümetimize karşı gösterdiği güvensizlik ve hayal kırıklığı açıkça görülüyor." diye konuştu.

Parti içinde yaşanan hizipleşmelerin politik veya ideolojik farklılıklardan kaynaklanmadığını ifade eden Ramaphosa, bu duruma daha çok kişisel politik ve maddi hırsların yol açtığını belirtti.

Ramaphosa, partililere birleşme çağrısında bulunarak, "Zor şartlara rağmen, ANC olarak yenilenme belirtileri gösteriyor ve çeşitli konularda birlik oluşturmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Afrika Ulusal Kongresi

Kuruluşu 1912 yılına dayanan ANC, 1948-1994 yıllarında ülkeyi yöneten beyaz ırkçı apartheid rejimine karşı mücadelenin merkezinde yer aldı.

Ülkenin ilk siyah devlet başkanı Nelson Mandela'nın da üyesi olduğu parti, 1994 yılında beri Güney Afrika'da iktidarı elinde tutuyor.

Ancak son yıllarda parti içinde yenilikçi ve gelenekçi gruplar arasında yaşanan çatışma ve ülke ekonomisindeki olumsuz gidişat, partinin Güney Afrikalı seçmen üzerindeki popülaritesini kaybetmesine neden oluyor.

AA / Murat Özgür Güvendik - Politika

Togo Cumhuriyeti Güney Afrika Afrika Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title