Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze'ye İnsani Yardım İçin Mısır'da

Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması amacıyla düzenlenen Küresel Refah Yürüyüşüne katılmak üzere Mısır'a gitti. 20 ay aradan sonra yeniden Gazze şeridine giden Milletvekili Ün, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gönüllüyle birlikte, küresel vicdanı ayağa kaldırmak için özveriyle çalıştı.

Gazze yolculuğunda saldırıya uğrayan Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve March To Gaza Türkiye Temsilcisi Dr. Hüseyin Durmaz ile bir araya gelen Ün, "Küresel yürüyüş engellense de verilen emek her türlü takdiri hak ediyor. Filistin'in yanında olmak Filistin için bedel ödemekle olur ve Filistin için ödenen her bedel kutsaldır. Siyonist İsrail'in kural tanımazlığına karşı Mısır'ın yalnız olmadığının altını çizen ve Gazze'deki utanç ablukasını sonlandırmayı amaçlayan Küresel Gazze Yürüyüşünün bir parçası olduk. Türkiye'den binlerce vatandaşımızla, dünyadan on binlerce insanımızla Gazze'nin yanında yer aldık" dedi.

Yürüyüş sırasında karşılaştıkları zorlukları anlatan Ün, "Kahire'den hareket ettikten sonra yaklaşık 100 kilometre sonra İsmailiye'deki birinci kontrol noktasından nasibi olanlar geçebildiler. Hala orada çok sayıda insan bekliyor. Biz şuan ikinci kontrol noktasına doğru hareket ediyoruz. Binlerce araç burada geçiş yapabilmek için bekliyor. İnşallah sizlerin de duasıyla bu kontrol noktasından da geçerek, önce İsmailiye'ye sonrasında ise El Ariş'e doğru yol alacağız. İkinci kontrol noktasında da çok ciddi kontroller var, geçemeyen çok kişi oldu. Dünyanın dört bin yanından gelen gönüllüler, ikinci kontrol noktasında çok büyük bir kalabalık oluşturuyor. Gönüller 5 ila 7 saat bekleyerek, pasaportlarını alabiliyorlar. Daha ne kadar bekleyeceğimizi bilmiyorum ama bundan sonraki yol boyunca başka kontrollerde olacak. Tüm kamuoyundan Gazze için destek bekliyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ