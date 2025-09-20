MHP'den Terörsüz Türkiye Toplantısı

Denizli'de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Akçay, partisinin EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği toplantıda, MHP'nin 56 yıldır vazgeçilmez bir yeminle Türk milletinin hizmetinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de siyaset alanının herkese açık olduğunu belirten Akçay, isteyen herkesin izin almadan parti kurabileceğini, en önemli şartın her partinin faaliyetlerini hukuki, demokratik meşruiyet içinde yürütmesi olduğunu ifade etti.

Akçay, MHP'nin siyasi tarihte kriz anlarında düğümü gören ve çözen olduğunu dile getirerek, bu anlamda ülkeyi krizden kurtaran mihenk taşı bir parti olarak yerini aldığını aktardı.

"Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine değinen Akçay, şöyle konuştu:

"Bugün konuştuğunuz Terörsüz Türkiye çağrısı günübirlik bir söylem değil devlet aklıyla pekişmiş tarihi bir yöneliştir. Bu yöneliş bilge liderimiz Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından temsil edilmektedir. Terörsüz Türkiye kavramı, huzuru, güvenliği, barışı, kardeşliği, demokratik gelişmeyi de kapsayan bu değerleri içeren kapsamlı bir kavramdır. Bu süreçte pazarlık, arka kapı, paket, imtiyaz yoktur, olmayacaktır. Bu aracısız, aralıksız, bagajsız, pazarlıksız ve gizli gündemsiz bir süreçtir. Önemle belirtmek istiyorum ki 40 yıl boyunca bütün Türkiye olarak çok acı bir şekilde yaşadığımız, ağır bedeller ödediğimiz terör ve şiddet dönemini hatırlayarak bu süreci çok iyi anlayıp ve çok doğru idrak etmemiz gerekmektedir."

"Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir"

Kuzeyden güneye, doğudan batıya, tek yürek olduklarını ifade ederek, terörün bitmesiyle yatırımların büyüyeceğini vurgulayan Akçay, şunları kaydetti:

"Terörsüz Türkiye hedefimiz gerçekleştiğinde milli imkan ve kaynaklarımız sosyal ve ekonomik kalkınmaya ayrılacak ve ülkemize baştan ayağa yatırım ve üretim seferberliği başlayacaktır. Bu sadece terörsüz değil, aynı zamanda daha müreffeh, daha güçlü bir Türkiye vizyonudur. 'Ne alındı ne verildi' diye Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye çalışanları görüyoruz. Bu bir taviz değil terörün tasfiye sürecidir. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tahammüle, gizli girişimlere yer verilmemiştir. Süreç tamamen açık ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir ve hiçbir pazarlık da yoktur. Şehitlerimizin aziz ruhlarına, şehit ailelerimizi, gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Biz Terörsüz Türkiye dedikçe terörden, kaostan nemalanan, yıllardır içimize nifak tohumları saçanların uykuları kaçıyor, hayalleri kabusa dönüyor."

Konuşmaların ardından partililer de söz alarak "Terörsüz Türkiye" süreci hakkında görüş belirtti.

Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Cahit Özkan ve Nilgün Ök, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Turan Şahin, MHP Merkez Disiplin Kurulu (MDK) Başkanı Abdullah Bahadır Alperen, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve çevre illerden partililer katıldı.