Deniz Gezmiş ve Arkadaşları 53. Yıl Dönümünde Anıldı

ANKARA'da Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, idam edilişlerinin 53'üncü yıl dönümünde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katıldığı törenle mezarları başında anıldı.

6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için Yenimahalle ilçesindeki Karşıyaka Mezarlığı'nda anma töreni düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililer katıldı. Törende Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan için saygı duruşunda bulunulup, mezarlarına karanfil bırakıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı konuşmasında, "Geçmiş süreçlerden ders almayanlar, aynı yanlışları tekrar ededururlar. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına karşı adil bir yargılama yapılmadığını, aslında onların kanun önünde, mahkeme önünde hiçbir suç işlemediklerinin ispatlandığını, onların bir idealin, bir mücadelenin üç neferi olduklarını, 'Üç Fidan'ı olduklarını şimdi herkes kabul ediyor. Ama o günlerde yerleşik düzen onları suçlu ilan edip, şeytanlaştırıp, bu süreçte onlar hakkında algı operasyonları yürütüp, siyaset kurumunun bir kısmının aradığı düşmanı, kendince tırnak içinde 'şeytanı, teröristi' onlar da cisimleştirmişti. ve bunun üzerinden kendilerine bir yer ve bir alan tarif ediyorlardı. Bugün o tutumu savunabilen kimse kalmadı. Onların idamına el kaldıranların torunları bugün utanç içinde. O günkü o kararı taşıyabilen kimse kalmadı ama bugün burada Deniz Gezmiş'in arkadaşları, ailesi, dostları var" dedi.

'BİZLERİN FİLİSTİN'E YAKLAŞIMINDA HİÇBİR ŞEY DEĞİŞMEDİ'

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin meselesi için samimi ve kararlı durduklarını anlatan Özel, "O günden bugüne bizlerin Filistin'e yaklaşımında hiçbir şey değişmedi. O gün Filistin Kurtuluş Örgütü ile dayanışma içinde olanlar, gidenler, orada Filistin için ölümü göze alanların samimiyeti aynen devam ediyor. Bugün Trump, 'Gazze güzelmiş. Oraya oteller yapacağım, kumarhaneler yapacağım. Filistinlileri de başka ülkelere yollayacağım' diyor, düpedüz 'Soykırımın üzerine kalanlara tehcir uygulayacağım' diyor. Bugün bunu söyleyene meydan okuma, en sert cevabı verme günüyken, dün yine bir telefon görüşmesinde satır arasında mahcup ve sadece Filistin konusu; 'Trump'a bunun kabul edilemez olduğu, karşı olunduğu, en sert tepkinin verileceği söylendi' filan diyemiyorlar. Trump açıklamasında, sanki hepimizin aklıyla bir kez daha alay edermiş gibi 'Erdoğan ile iyi geçinirim' diyor, Erdoğan'ı hatırlatarak 'Rahibimiz elindeydi. İstedim, hemen verdi' diyor. Trump, Türkiye'ye şunu söylüyor; 'Erdoğan'ın bir Filistin meselesi yok. Erdoğan'ın bir iktidar meselesi var'. ve Erdoğan'a şunu hatırlatıyor; 'O zaman rahibi vermem demiştin; bu bedende durdukça bu can, ben seni tehdit edip almıştım, istediklerimi yine yaptıracağım. Çünkü istediğim zaman seni yeniden tehdit edebilirim' diyor. Ama bu meseleye karşı tam bir sessizlik var" diye konuştu.

'TÜRK VE KÜRT KARDEŞLİĞİNİ KARARLILIKLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Deniz Gezmiş'in idam edilirken, 'Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği' diyerek sehpayı tekmelediğini belirten Özel, Gezmiş'in durduğu yerde durmaya devam ettiklerini kaydederek, "Bugün Türk ve Kürt halkının kardeşliğini ve bundan sonra da barışı savunmaya, hem terörün karşısında olmaya hem de Kürt annelerinin ve Türk annelerinin bir daha gözlerinin yaşlarının akmamasını savunmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Bu konuda tam bir demokrasi, tam bir eşitliği savunmaya sonuna kadar devam edeceğiz. İşlerine geldiklerinde 'Kürt meselesi yoktur' diyenler, işlerine geldiklerinde Kürt siyasetçileri, hatta Kürtleri verdikleri oy yüzünden cezalandıranlar, hedef gösterenler; bugün, 'Sadece bir cümle, bir slogana hep birlikte biat edin, sorunun olmadığını söyleyin, kayıtsız şartsız bize biat edin' dedikleri için; biz de onlara, 'Biz bu sorunun çözümüne sonuna kadar varız ama demokrasi ile varız, Meclis ile varız, insan haklarıyla varız. Bütün haksızlıklar ortadan kaldırılsın, o zaman varız' dediğimiz için kendi tariflerine bizi sıkıştıramadıkları için bize mesaj yolluyorlar. Bize, 'Susun, mücadele etmeyin, sinin, kenara çekilin' diyorlar. Mesajı aldık; 'Hayır' diyoruz. O mesajı aldık biz pazar günü ve 'Hayır' diyoruz. Sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. 'Sokaklardan çekilin' diyorlar; sokaklarda olacağız. 'Meydanlardan çekilin' diyorlar; meydanlarda olacağız. O mesajı; böyle buradan geçen o mesajı aldık. Kabul etmiyoruz, mücadele ediyoruz. O mesajı yollayanlara meydan okuyorum; hodri meydan, Deniz Gezmiş'in kararlılığıyla" ifadelerini kullandı.