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Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı "Sorunların siyaset yoluyla çözülmesini kanla kesmeye çalışıyorlar"

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Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında 5 kişi şehit olurken 22 kişi de yaralandı. Alçak saldırıya siyasilerden tek tek tepki gelirken Selahattin Demirtaş'ta sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak "Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralı olduğu resmiyet kazandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirilirken saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü. Alçak saldırıya ülkenin dört yanından ve dünyadan tepkiler yağarken Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan açıklama geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden terör saldırısını kınadı.

Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı

Demirtaş "Ankara'daki saldırıyı kınıyoruz, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılara da geçmiş olsun dileklerimizle birlikte acil şifalar temenni ediyoruz. Sorunlarımızın konuşarak, diyalogla, siyaset yoluyla çözülmesi arayışlarını kanla kesmeye çalışan anlayış bilmeli ki eğer Öcalan bir inisiyatif alır ve siyasetin önünü açmak isterse tüm gücümüzle arkasında olacağız. Demokratik siyaseti ve barış arayışlarını itibarsızlaştırmaya, iradesiz kılmaya yönelik hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz. Herkes hesabını kitabını buna göre yapmalıdır. Barış isteyenlerin sesinin, kimden gelirse gelsin bu defa bastırılmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş, hain terör saldırısını kınadı
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

Selahattin Demirtaş Sosyal Medya Politika Siyaset 3-sayfa Ankara Güncel Medya Terör

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