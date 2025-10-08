DEM Partililer bakanlığın Demirtaş hamlesini protesto etti

TBMM Genel Kurulu bugün Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Bingöl'ün Başkanlık Divanı ile Genel Kurul Salonu'na gelmesinin ardından DEM Parti grubu ayağa kalkarak alkış başlattı.

Aihm'in Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına yönelik kararına Adalet Bakanlığı'nın itiraz etmesine tepki gösteren DEM Partililer, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ başta olmak üzere siyasi tutukluların fotoğraflarının yer aldığı dövizler ve alkışlarla kararı protesto etti. Protestonun ardından Meclis Başkanvekili Bingöl, oturuma ara verdi.

NE OLMUŞTU?

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 2. Dairesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği kararın Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etti. Başvuru için son tarih 8 Ekim'di. Adalet bakanlığı, kararın kesinleşmesi için gereken üç aylık sürenin dolmasına bir gün kala temyiz başvurusunda bulundu.