DEM Partili Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e "CHP'nin Eş Başkanı" dedi

2024'teki yerel seçimler öncesi CHP'nin ittifak arayışları devam ediyor. Bu kapsamda CHP Genel Başkan Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret etti. Eş Genel Başkanlar Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Özel, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." ifadelerini kullandı. Oruç ise, Özel'e "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." diyerek gülümsedi.

Yaklaşan yerel seçimleri öncesi CHP'nin ittifak arayışları sürerken, Genel Başkan Özgür Özel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'la görüşen Özel, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi. Tulay Hatımoğulları Oruç ise, ortak açıklama esnasında Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

DEM PARTİ İLE CHP ARASINDA GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Özel, DEM Parti ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok verimli çok yapıcı bir görüşme gerçekleşti. Bundan sonraki süreçlerde de diyaloğumuz, karşılıklı görüşmelerimiz sürecek." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'E CHP'NİN EŞ BAŞKANI DEDİ

Ortak basın açıklaması sırasında konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, Özgür Özel'e hitaben, "CHP'nin Eş Başkanı diyesim geldi." ifadelerini kullandı. O anlarda Özel, Oruç ve Bakırhan'ın gülümsemesi dikkatlerden kaçmadı.

Tuncer Bakırhan ise, "Muhalefet partilerinin daha fazla müzakere ve diyaloğa ihtiyacı var. Umarım önümüzdeki günlerde Türkiye'deki siyasi partiler diyalog ve müzakere sürecini büyüterek devam ettirir." dedi.