DEM Partili Oluç: Umarım iktidarla muhalefet arasında ortak akıl bulma çabası artar

Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. Dönem 4. Yasama Yılı düzenlenen törenle başladı. Haberler.com da Meclis bahçesinden canlı yayınlar gerçekleştirdi. Dem Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç da, Haberler.com Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı.

DEM PARTİLİ OLUÇ: UMARIM ORTAK AKIL BULMA ÇABASI ARTAR

Terörsüz Türkiye Komisyonu ve ekonomideki sorunların yeni yasama döneminde öncelikli konuları olacağını belirten Oluç şunları söyledi: "Umarım sağlıklı bir tartışma ortamı gelişir. Umarım iktidarla muhalefet arasında ortak akıl bulma çabası artar. Gerilim ve kutuplaşma azalır.

"DAHA ADİL BİR YAŞAM İÇİN MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Eğer öyle bir şey olursa hem demokratik siyaset açısından hem de toplum açısından iyi bir yöne doğru ilerlemiş oluruz. Biz bunun çabası içinde olacağız. Kutuplaşmanın, gerginliklerin azalması ve Türkiye'de demokratikleşmenin, daha adil bir yaşamın gerçekleşmesi için adımların atılması yönünde mücadelemizi sürdüreceğiz."