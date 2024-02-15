DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı. Bozan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını yaparak, "Tecridi mutlaka kıracağız." dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM

DEM Partili Bozan X'teki sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal bir çağrı yaptı.

Paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullanan Bozan, "Tecride son Öcalan'a özgürlük" dedi.