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DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

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DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşım yaparak terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi. Bozan, skandal paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullandı.

Dem Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bir skandala imza attı. Bozan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması çağrısını yaparak, "Tecridi mutlaka kıracağız." dedi.

SKANDAL PAYLAŞIM

DEM Partili Bozan X'teki sosyal medya hesabından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için skandal bir çağrı yaptı.

DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan'dan skandal Öcalan çağrısı

Paylaşımında "Tecridi mutlaka kıracağız." ifadelerini kullanan Bozan, "Tecride son Öcalan'a özgürlük" dedi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Politika

Abdullah Öcalan DEM Parti Ali Bozan PKK Politika Güncel Haberler

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