DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, İsrail ile ticaret iddiasına ilişkin TBMM kürsüsünde konuşurken, İngilizce gemi isimleri kullandı. Bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dönen Gergerlioğlu'nun verdiği tepki dikkat çekti.
TBMM Genel Kurulu'nda konuşurken İngilizce kelimeler kullanan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a döndü. Sesinin kesilmediğini belirten Gergerlioğlu, "Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmamız gerekiyordu?" dedi.
GERGERLİOĞLU: TÜRKÇE KONUŞMADIM SESİMİ KESMEDİNİZ
DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, İsrail'le ticaret iddiasını gündeme getirdi. İngilizce gemi isimleri söyleyen Gergerlioğlu'nun bu sırada TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'a dönerek söyledikleri dikkat çekti.
Türkçe konuşmadığını sesinin kesilmediğini belirten Gergerlioğlu, "Sayın başkan sesimi kesmediniz. Türkçe olmayan İngilizce kelimeler söyledim, sesimi kesmediniz: Sesimi kesmeniz için Kürtçe mi konuşmamız gerekiyordu?" dedi.