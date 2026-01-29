Haberler

DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı

DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Partili Malazgirt Belediyesi eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı. DEM Parti'den gözaltılara ilişkin yapılan açıklamada, "Demokratik tepkisini ortaya koyan belediye eşbakanlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" denildi.

  • DEM Partili Muş Malazgirt Belediye eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel gözaltına alındı.
  • DEM Parti, Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker'in serbest bırakılması için çağrı yaptı.
  • Gözaltı gerekçesi, belediye binalarına asılan kadının saç örgüsünü temsil eden figürler ve 'JIN JIYAN AZADİ' sözlerinin yer aldığı pankartlar olarak belirtildi.

DEM Partili Muş Malazgirt Belediye eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı. Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen DEM Partili eşbaşkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Dem Parti Demokratik Yerel Yönetimler tarafından yapılan yazılı açıklamada, Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker için serbest bırakılma çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Rojava'da son günlerde yaşanan saldırılar, tüm halkımız açısından endişe verici boyutlara ulaşmıştır. Bu saldırıların kadın bedeni üzerinden gerçekleşmesi, gerici ve karanlık zihniyetin açık göstergesi olmuştur. Bu süreçte, belediye binalarımıza kadının saç örgüsünü temsil eden figürlerin ve JIN JIYAN AZADİ sözlerinin yer aldığı pankartların asılması da tepkilerimizden biri olmuştur.

"SERBEST BIRAKILMALILAR"

Bizlerin demokratik tepkilerine karşın, kolluk ve yargı mekanizmalarının hukuk dışı tutumları bu süreçte bir kez daha açığa çıkmıştır. Malazgirt Belediye Eş Başkanlarımız Gülistan Özel ve Ahmet Kenan Türker'in, asılan pankartlar gerekçe gösterilerek gözaltına alınması bizler açısından kabul edilemezdir.

Eğer bir suçlu aranacaksa, Rojava'da insanlığa karşı suç işleyen yapılara bakılmalıdır. Bu nedenle demokratik tepkisini ortaya koyan belediye eşbaşkanlarımız derhal serbest bırakılmalı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz

ABD Türkiye'nin komşusunu böyle tehdit etti: Menzilde 40 bin asker var
Resmi Gazete'de yayımlandı: En düşük emekli aylığı 20 bin TL oldu

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenleme yürürlüğe girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

En çok Acun Ilıcalı merak ediyordu! Sonuç belli oldu
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül