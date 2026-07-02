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DEM Parti'li Akın, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini değerlendirdi

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DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi'ni eleştirerek, NATO'nun bir savaş örgütü olduğunu ve Türkiye için yıkım getirdiğini savundu. Zirve nedeniyle alınan önlemleri de eleştirdi.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmeler yaptı.

NATO'nun Türkiye için büyük bir acı, yıkım ve olumsuzluklarla dolu bir gerçekliği ifade ettiğini öne süren Akın, "NATO bizim için bir barış veya savunma örgütü değil, savaş örgütüdür. Kurulduğu günden beri böyledir." ifadelerini kullandı.

Ankara'da alınan önlemlere dikkati çeken Akın, bu durumu kabul etmediklerini, Ankaralıların da bu konuda rahatsızlığını her yerde dile getirdiğini söyledi.

İbrahim Akın, olağanüstü koşullar oluşturularak, halkın yaşamının doğal halini engellemeye çalışan bir sistem uygulanmak istendiğini savundu.

Kaynak: AA / Adem Balta
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